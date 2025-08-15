Запланована подія 2

ПФУ заборгував військовим пенсіонерам понад 51 млрд грн – Гетманцев

Depositphotos

Станом на 1 липня 2025 року Пенсійний фонд України має 51,3 млрд грн заборгованості перед військовими пенсіонерами за нарахованими пенсіями згідно з рішеннями судів за минулий час.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева.

Він зазначив, що неодноразово отримував звернення та коментарі щодо заборгованості з виплат пенсій військовим пенсіонерам за рішенням судів і звернувся до Пенсійного фонду з офіційним запитом. 

"У відповіді – дві новини: добра і погана", – зазначив Гетманцев.  

Добра новина полягає в тому, що поточна заборгованість з виплати призначених пенсій військовим пенсіонерам відсутня. Погана — що минулі нарахування, які були підтверджені судами, залишаються несплаченими, а їхня сума становить 51,3 млрд грн.

Для порівняння, ця сума практично дорівнює всім доходам на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування за липень 2025 року — 52,5 млрд грн, що включає надходження від ЄСВ та інших платежів.

Гетманцев наголосив, що держава має знайти ресурси для поступового погашення цієї заборгованості, щоб показати військовим, які нині захищають країну, що держава виконує свої зобов’язання.

Він також підкреслив, що знайти потрібні ресурси буде непросто, але це можливо. Народний депутат закликав до активної детінізації економіки — адже щорічні втрати бюджету від тіньових схем сягають 900 млрд грн, а також до впровадження ефективної цензури видатків, щоб економія на неефективних програмах стала обов’язковою і в мирний час, і під час війни.

Раніше Delo.ua писало про те, що Гетманцев пропонує підвищити мінімальну пенсію до 4000 грн.

Автор:
Тетяна Гойденко