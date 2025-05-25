Переезд за город: почему аренда частных домов дорожает

Популярность пригородного способа отдыха в летний сезон 2025 года подогревает спрос и цены на рынке недвижимости.

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Аренда частных домов в ряде регионов Украины активизировалась еще весной. Аналитики связывают всплеск спроса с желанием горожан иметь простор и тишину, автономность. А из-за ограниченного количества качественных объектов начали расти и цены.

Как рассказала в комментарии Delo.ua эксперт по недвижимости Ирина Луханина, в Киевской области активно арендуют не только на лето, но и на весь год — загородная жизнь стала стойким трендом.

По ее словам, с приходом сезона (весна-осень) цены на аренду загородного жилья в 2025 году постепенно растут — в среднем на 10-15% по сравнению с 2024 годом.

При этом начнут качественные объекты дороже: цены здесь растут на 20–30%. Арендаторы готовы платить больше за энергоэффективность, генератор, Wi-Fi, а также если в доме нет проблем с дорогой или соседством. Спрос растет и среди иностранцев, работающих в Киеве, но желающих жить за городом.

В 2025 году спрос на долгосрочную аренду домов и таунхаусов сохраняется высоким, но потенциальные арендаторы стали внимательнее к комфорту, автономности и качеству обслуживания.

"Арендари ищут готовые к проживанию дома с качественным ремонтом, мебелью, бытовой техникой. Обязательно — электричество с генератором или аккумулятором, вода из скважины, интернет, охрана. Важно, чтобы до Киева можно было доехать не более чем за 40 минут, желательно — по новой трассе", - отмечает риелтор.

Форматы популярного загородного жилья в этом году:

таунхаусы в коттеджных городках – востребованы среди молодых пар, фрилансеров, семей с детьми. Особенно если есть охрана, детская площадка, парковка.

дома 120-250 м² — с участком от 5 до 10 соток. Часто выбирают семьи, переехавшие из города ради спокойствия, пространства и экологии.

дачи для сезона — с мая по сентябрь спрос на краткосрочную аренду растет в 2-3 раза.

Цены на аренду домов в Киевской области

Стоимость аренды домов обычно зависит от типа жилья и расстояния до столицы.

"Популярные недорогие направления для аренды в 2025 году: Бородянка, Васильков, Макаров, Барышевка. Средний класс выбирает для аренды Бучу, Вышгород, Петропавловскую и Софиевскую Борщаговку, Гатное, Гнедин. Премиум-класс в аренде — это Лесники, Конча-Заспа, Конча-Заспа, Лесники, Конча-Заспа", - поясняет Ирина Луханина.

Средние цены в 2025 году:

бюджетный сегмент: $500–900/месяц — простые дачные домики или тауны в окрестностях (Фастов, Макаров, Броварское направление);

средний сегмент: $1 000–1 800/месяц – полноценные дома или таунхаусы с ремонтом и удобствами в 10–20 км от Киева (Вита-Почтовая, Гатное, Бровары, Софиевская Борщаговка);

премиум-сегмент: от $2500/мес. — элитные поместья в Конча-Заспе, Лесниках, Козине, с камином, SPA-зоной, террасой, ландшафтным дизайном и обслуживанием.

По данным аналитики Olx Недвижимость, предоставленных Delo.ua, в Киевской области — самая дорогая аренда загородных домов в Украине. Медианная стоимость в апреле 2025 года составляет 103 000 гривен – это на 37% больше, чем в апреле прошлого года.

Одесса, Львов, Франковск: динамика цен на аренду

На Западе Украины лидирует Львовская область. Медианная стоимость аренды загородного дома выросла на 4% в апреле 2025 года и составляет 27 000 гривен в месяц.

В отличие от Киевской области, во Львовской предложение уменьшилось в этом году: -11%. Также наблюдается уменьшение количества отзывов на объявления об аренде загородных домов – на 23%. Спрос превышает предложение: в среднем это 10 отзывов на одно объявление, отмечают аналитики Olx.

В Ивано-Франковской области медианная цена на аренду домов также выросла, +20%, однако остается ниже, чем во Львовской области, и составляет 12 000 гривен.

Спрос и предложение в Ивано-Франковской области выросли незначительно в апреле 2025: имеем +11% в количестве объявлений об аренде загородных домов и +6% в количестве отзывов . Спрос на дома в Ивано-Франковской области вдвое меньше , чем во Львовской области.

На Юге Украины наибольший рост медианной стоимости долгосрочной аренды загородных домов в Одесской области: +80% — до 18 000 гривен. В то же время количество объявлений об аренде домов за городом в регионе уменьшилось на 7%.

Среди южных регионов в Одесском — спрос самый высокий. На 1 объявление об аренде загородного дома есть в среднем 12 отзывов.

Спрос на аренду загородных домов традиционно растет летом, когда многие ищут жилье для отдыха и переезда за город или в ближайшие села на период отпусков.