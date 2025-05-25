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Переїзд за місто: чому оренда приватних будинків дорожчає
Популярність заміського способу відпочинку в літній сезон 2025 року підігріває попит і ціни на ринку нерухомості.
Оренда приватних будинків у низці регіонів України активізувалась ще навесні. Аналітики пов'язують сплеск попиту з бажанням містян мати простір і тишу, автономність. А через обмежену кількість якісних об’єктів почали рости і ціни.
Як розповіла у коментарі Delo.ua експертка з нерухомості Ірина Луханіна, у Київській області активно орендують не лише на літо, а й на весь рік — заміське життя стало стійким трендом.
За її словами,з приходом сезону (весна–осінь) ціни на оренду заміського житла у 2025 році поступово зростають — у середньому на 10–15% у порівнянні з 2024 роком.
При цьому винайнят якісні об'єкти дорожче: тут ціни ростуть на 20–30%. Орендарі готові платити більше за енергоефективність, генератор, Wi-Fi, а також — якщо в будинку немає проблем із дорогою або сусідством. Попит зростає і серед іноземців, які працюють у Києві, але хочуть жити за містом.
У 2025 році попит на довгострокову оренду будинків і таунхаусів зберігається високим, але потенційні орендарі стали уважнішими до комфорту, автономності та якості обслуговування.
"Орендарі шукають готові до проживання будинки з якісним ремонтом, меблями, побутовою технікою. Обов’язково — електрика з генератором або акумулятором, вода зі свердловини, інтернет, охорона. Важливо, щоб до Києва можна було доїхати не більше, ніж за 40 хвилин, бажано — по новій трасі", - наголошує Луханіна.
Формати популярного заміського житла цього року:
- таунхауси у котеджних містечках — затребувані серед молодих пар, фрилансерів, сімей із дітьми. Особливо якщо є охорона, дитячий майданчик, парковка.
- будинки 120–250 м² — з ділянкою від 5 до 10 соток. Часто обирають сім’ї, які переїхали з міста заради спокою, простору та екології.
- дачі для сезону — із травня по вересень попит на короткострокову оренду зростає у 2–3 рази.
Ціни на оренду будинків у Київській області
Вартість оренди будинків традиційно залежить від типу житла та відстані до столиці.
"Популярні недорогі напрямки для оренди у 2025 році: Бородянка, Васильків, Макарів, Баришівка. Середній клас обирає дляоренди Бучу, Вишгород, Петропавлівську та Софіївську Борщагівку, Гатне, Гнідин. Преміум-клас в оренді - це Лісники, Конча-Заспа, Козин, Романків, Підгірці", - наголошує Ірина Луханіна.
Середні ціни в 2025 році:
- бюджетний сегмент: $500–900/місяць — прості дачні будиночки або тауни на околицях (Фастів, Макарів, Броварський напрямок);
- середній сегмент: $1 000–1 800/місяць — повноцінні будинки або таунхауси з ремонтом і зручностями в 10–20 км від Києва (Віта-Поштова, Гатне, Бровари, Софіївська Борщагівка);
- преміум-сегмент: від $2 500/міс. — елітні маєтки в Конча-Заспі, Лісниках, Козині, з каміном, SPA-зоною, терасою, ландшафтним дизайном і обслуговуванням.
За даними аналітики Olx Нерухомість, наданих Delo.ua, на Київщині - найдорожча оренда заміських будинків в Україні. Медіанна вартість у квітні 2025 року становить 103 тис. грн - це на 37% більше, ніж у квітні минулого року.
Одеса, Львів, Франківськ: динаміка цін на оренду
На Заході України лідирує Львівська область. Медіанна вартість оренди заміського будинку зросла на 4% у квітні 2025 року та становить 27 тис. гривень на місяць.
На відміну від Київської області, у Львівській пропозиція зменшилась цього року: -11%. Також спостерігається зменшення кількості відгуків на оголошення про оренду заміських будинків — на 23%. Попит перевищує пропозицію: у середньому це 10 відгуків на одне оголошення.
На Івано-Франківщині медіанна ціна на оренду будинків також зросла, +20%, однак залишається нижчою, ніж на Львівщині, та становить 12 000 гривень.
Попит та пропозиція в Івано-Франківській області зросли незначно у квітні 2025 року: маємо +11% у кількості оголошень про оренду заміських будинків та +6% у кількості відгуків. Попит на будинки на Івано-Франківщині вдвічі менший, аніж на Львівщині.
На Півдні Україні найбільше зростання медіанної вартості довготривалої оренди заміських будинків маємо в Одеській області: +80% - до 18 000 гривень. Водночас кількість оголошень про оренду будинків за містом в регіоні зменшилась на 7%.
З-поміж південних регіонів в Одеському — попит найвищий. На 1 оголошення про оренду заміського будинку маємо в середньому 12 відгуків.
Попит на оренду заміських будинків традиційно зростає влітку, коли багато людей шукають житло для відпочинку та переїзду за місто або у найближчі села на період відпусток.