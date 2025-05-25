Переїзд за місто: чому оренда приватних будинків дорожчає

Популярність заміського способу відпочинку в літній сезон 2025 року підігріває попит і ціни на ринку нерухомості.

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Оренда приватних будинків у низці регіонів України активізувалась ще навесні. Аналітики пов'язують сплеск попиту з бажанням містян мати простір і тишу, автономність. А через обмежену кількість якісних об’єктів почали рости і ціни.

Як розповіла у коментарі Delo.ua експертка з нерухомості Ірина Луханіна, у Київській області активно орендують не лише на літо, а й на весь рік — заміське життя стало стійким трендом.

За її словами,з приходом сезону (весна–осінь) ціни на оренду заміського житла у 2025 році поступово зростають — у середньому на 10–15% у порівнянні з 2024 роком.

При цьому винайнят якісні об'єкти дорожче: тут ціни ростуть на 20–30%. Орендарі готові платити більше за енергоефективність, генератор, Wi-Fi, а також — якщо в будинку немає проблем із дорогою або сусідством. Попит зростає і серед іноземців, які працюють у Києві, але хочуть жити за містом.

У 2025 році попит на довгострокову оренду будинків і таунхаусів зберігається високим, але потенційні орендарі стали уважнішими до комфорту, автономності та якості обслуговування.

"Орендарі шукають готові до проживання будинки з якісним ремонтом, меблями, побутовою технікою. Обов’язково — електрика з генератором або акумулятором, вода зі свердловини, інтернет, охорона. Важливо, щоб до Києва можна було доїхати не більше, ніж за 40 хвилин, бажано — по новій трасі", - наголошує Луханіна.

Формати популярного заміського житла цього року:

таунхауси у котеджних містечках — затребувані серед молодих пар, фрилансерів, сімей із дітьми. Особливо якщо є охорона, дитячий майданчик, парковка.

будинки 120–250 м² — з ділянкою від 5 до 10 соток. Часто обирають сім’ї, які переїхали з міста заради спокою, простору та екології.

дачі для сезону — із травня по вересень попит на короткострокову оренду зростає у 2–3 рази.

Ціни на оренду будинків у Київській області

Вартість оренди будинків традиційно залежить від типу житла та відстані до столиці.

"Популярні недорогі напрямки для оренди у 2025 році: Бородянка, Васильків, Макарів, Баришівка. Середній клас обирає дляоренди Бучу, Вишгород, Петропавлівську та Софіївську Борщагівку, Гатне, Гнідин. Преміум-клас в оренді - це Лісники, Конча-Заспа, Козин, Романків, Підгірці", - наголошує Ірина Луханіна.

Середні ціни в 2025 році:

бюджетний сегмент: $500–900/місяць — прості дачні будиночки або тауни на околицях (Фастів, Макарів, Броварський напрямок);

середній сегмент: $1 000–1 800/місяць — повноцінні будинки або таунхауси з ремонтом і зручностями в 10–20 км від Києва (Віта-Поштова, Гатне, Бровари, Софіївська Борщагівка);

преміум-сегмент: від $2 500/міс. — елітні маєтки в Конча-Заспі, Лісниках, Козині, з каміном, SPA-зоною, терасою, ландшафтним дизайном і обслуговуванням.

За даними аналітики Olx Нерухомість, наданих Delo.ua, на Київщині - найдорожча оренда заміських будинків в Україні. Медіанна вартість у квітні 2025 року становить 103 тис. грн - це на 37% більше, ніж у квітні минулого року.

Одеса, Львів, Франківськ: динаміка цін на оренду

На Заході України лідирує Львівська область. Медіанна вартість оренди заміського будинку зросла на 4% у квітні 2025 року та становить 27 тис. гривень на місяць.

На відміну від Київської області, у Львівській пропозиція зменшилась цього року: -11%. Також спостерігається зменшення кількості відгуків на оголошення про оренду заміських будинків — на 23%. Попит перевищує пропозицію: у середньому це 10 відгуків на одне оголошення.

На Івано-Франківщині медіанна ціна на оренду будинків також зросла, +20%, однак залишається нижчою, ніж на Львівщині, та становить 12 000 гривень.

Попит та пропозиція в Івано-Франківській області зросли незначно у квітні 2025 року: маємо +11% у кількості оголошень про оренду заміських будинків та +6% у кількості відгуків. Попит на будинки на Івано-Франківщині вдвічі менший, аніж на Львівщині.

На Півдні Україні найбільше зростання медіанної вартості довготривалої оренди заміських будинків маємо в Одеській області: +80% - до 18 000 гривень. Водночас кількість оголошень про оренду будинків за містом в регіоні зменшилась на 7%.

З-поміж південних регіонів в Одеському — попит найвищий. На 1 оголошення про оренду заміського будинку маємо в середньому 12 відгуків.

Попит на оренду заміських будинків традиційно зростає влітку, коли багато людей шукають житло для відпочинку та переїзду за місто або у найближчі села на період відпусток.