Pfizer приобретет стартап Metsera за $4,9 млрд, чтобы войти в рынок лекарства от ожирения

Американский фармацевтический гигант Pfizer объявил о покупке биотехнологического стартапа Metsera за $4,9 млрд наличными, с потенциальной стоимостью сделки до $7,3 млрд. Этот шаг должен помочь компании выйти на стремительно растущий рынок препаратов для лечения ожирения, объем которого может достигнуть $100 млрд к 2030 году.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Вloomberg.

Pfizer сообщила, что согласилась купить Metsera за $47,50 наличными за акцию и осуществить дополнительные выплаты до $22,50 за акцию в случае выполнения ряда клинических и регуляторных условий. Общая потенциальная стоимость сделки может составить $7,3 млрд, что на 43% превышает пятничную цену акций Metsera.

Metsera разрабатывает инновационные препараты для лечения ожирения, среди которых экспериментальное средство MET-233i, которое в клинических испытаниях помогло пациентам сбросить до 8,4% веса за 36 дней. Лекарство относится к классу аналогов амилина длительного действия — более мягкой альтернативы популярным препаратам GLP-1 (Wegovy от Novo Nordisk и Zepbound от Eli Lilly), часто вызывающим тошноту и рвоту.

Ранее Pfizer пыталась вывести собственное лекарство для похудения, но в апреле 2025 года прекратила их разработку из-за признаков поражения печени у пациента. Это усилило давление на руководство компании, поскольку истечение срока действия ключевых патентов может сократить выручку Pfizer более чем на $15 млрд к концу десятилетия.

По словам экспертов, соглашение с Metsera способно существенно усилить позиции Pfizer на рынке: компания получит доступ к как инъекционным, так и пероральным препаратам длительного действия. Акции Metsera выросли на 58% после открытия торгов в Нью-Йорке, в то время как акции Pfizer прибавили почти 2%.

Аналитики прогнозируют, что лечение амиллином может стать новым стандартом в терапии ожирения. Ранее AbbVie согласилась купить датскую Gubra за $2,2 млрд, а Roche заключила лицензионное соглашение с Zealand Pharma на сумму до $5,3 млрд.

Pfizer планирует потратить до $15 млрд на приобретение в 2025 году. Соглашение с Metsera стало очередным подтверждением намерений компании укрепить портфель после падения спроса на вакцины от Covid-19.

Напомним, компания Pfizer сообщила о выручке и скорректированный доход за первый квартал 2023 года, превысивший прогнозы, несмотря на падение продаж из-за снижения спроса на вакцину компании против Covid-19.