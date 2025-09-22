Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,25

+0,00

EUR

48,42

--0,36

Готівковий курс:

USD

41,30

41,25

EUR

48,85

48,66

Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Pfizer придбає стартап Metsera за $4,9 млрд, щоб увійти в ринок ліків від ожиріння

Pfizer готова витратити до $7,3 млрд на стартап Metsera
Pfizer готова витратити до $7,3 млрд на стартап Metsera / Depositphotos

Американський фармацевтичний гігант Pfizer оголосив про купівлю біотехнологічного стартапу Metsera за $4,9 млрд готівкою, з потенційною вартістю угоди до $7,3 млрд. Цей крок має допомогти компанії вийти на стрімко зростаючий ринок препаратів для лікування ожиріння, обсяг якого може досягти $100 млрд до 2030 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Вloomberg.

Pfizer повідомила, що погодилася купити Metsera за $47,50 готівкою за акцію та здійснити додаткові виплати до $22,50 за акцію у разі виконання низки клінічних та регуляторних умов. Загальна потенційна вартість угоди може скласти $7,3 млрд, що на 43% перевищує п’ятничну ціну акцій Metsera.

Metsera розробляє інноваційні препарати для лікування ожиріння, серед яких експериментальний засіб MET-233i, що у клінічних випробуваннях допоміг пацієнтам скинути до 8,4% ваги за 36 днів. Ліки належать до класу аналогів аміліну тривалої дії — більш м’якої альтернативи популярним препаратам GLP-1 (Wegovy від Novo Nordisk та Zepbound від Eli Lilly), які часто викликають нудоту й блювоту.

Раніше Pfizer намагалася вивести власні ліки для схуднення, але у квітні 2025 року припинила їх розробку через ознаки ураження печінки у пацієнта. Це посилило тиск на керівництво компанії, оскільки закінчення терміну дії ключових патентів може скоротити виручку Pfizer більш ніж на $15 млрд до кінця десятиліття.

За словами експертів, угода з Metsera здатна суттєво посилити позиції Pfizer на ринку: компанія отримає доступ до як ін’єкційних, так і пероральних препаратів тривалої дії. Акції Metsera зросли на 58% після відкриття торгів у Нью-Йорку, тоді як акції Pfizer додали майже 2%.

Аналітики прогнозують, що лікування аміліном може стати новим стандартом у терапії ожиріння. Раніше AbbVie погодилася купити данську Gubra за $2,2 млрд, а Roche уклала ліцензійну угоду із Zealand Pharma на суму до $5,3 млрд.

Pfizer планує витратити до $15 млрд на придбання у 2025 році. Угода з Metsera стала черговим підтвердженням намірів компанії зміцнити портфель після падіння попиту на вакцини від Covid-19.

Нагадаємо, компанія Pfizer повідомила про виручку та скоригований прибуток за перший квартал 2023 року, які перевищили прогнози, незважаючи на падіння продажів через зниження попиту на вакцину компанії проти Covid-19.

Автор:
Тетяна Гойденко