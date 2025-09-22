Pfizer придбає стартап Metsera за $4,9 млрд, щоб увійти в ринок ліків від ожиріння

Американський фармацевтичний гігант Pfizer оголосив про купівлю біотехнологічного стартапу Metsera за $4,9 млрд готівкою, з потенційною вартістю угоди до $7,3 млрд. Цей крок має допомогти компанії вийти на стрімко зростаючий ринок препаратів для лікування ожиріння, обсяг якого може досягти $100 млрд до 2030 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Вloomberg.

Pfizer повідомила, що погодилася купити Metsera за $47,50 готівкою за акцію та здійснити додаткові виплати до $22,50 за акцію у разі виконання низки клінічних та регуляторних умов. Загальна потенційна вартість угоди може скласти $7,3 млрд, що на 43% перевищує п’ятничну ціну акцій Metsera.

Metsera розробляє інноваційні препарати для лікування ожиріння, серед яких експериментальний засіб MET-233i, що у клінічних випробуваннях допоміг пацієнтам скинути до 8,4% ваги за 36 днів. Ліки належать до класу аналогів аміліну тривалої дії — більш м’якої альтернативи популярним препаратам GLP-1 (Wegovy від Novo Nordisk та Zepbound від Eli Lilly), які часто викликають нудоту й блювоту.

Раніше Pfizer намагалася вивести власні ліки для схуднення, але у квітні 2025 року припинила їх розробку через ознаки ураження печінки у пацієнта. Це посилило тиск на керівництво компанії, оскільки закінчення терміну дії ключових патентів може скоротити виручку Pfizer більш ніж на $15 млрд до кінця десятиліття.

За словами експертів, угода з Metsera здатна суттєво посилити позиції Pfizer на ринку: компанія отримає доступ до як ін’єкційних, так і пероральних препаратів тривалої дії. Акції Metsera зросли на 58% після відкриття торгів у Нью-Йорку, тоді як акції Pfizer додали майже 2%.

Аналітики прогнозують, що лікування аміліном може стати новим стандартом у терапії ожиріння. Раніше AbbVie погодилася купити данську Gubra за $2,2 млрд, а Roche уклала ліцензійну угоду із Zealand Pharma на суму до $5,3 млрд.

Pfizer планує витратити до $15 млрд на придбання у 2025 році. Угода з Metsera стала черговим підтвердженням намірів компанії зміцнити портфель після падіння попиту на вакцини від Covid-19.

Нагадаємо, компанія Pfizer повідомила про виручку та скоригований прибуток за перший квартал 2023 року, які перевищили прогнози, незважаючи на падіння продажів через зниження попиту на вакцину компанії проти Covid-19.