Пикапы, микроавтобусы и спецтехника: в июле Силы обороны получили семь новых образцов автотехники

В июле 2025 года автопарк Сил обороны Украины пополнился семью новыми образцами автотехники разного назначения. Среди них – внедорожные пикапы с одинарными и двойными кабинами, полноприводные микроавтобусы и автомобильная техника специального назначения.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба Минобороны.

Об автопарке Минобороны

Среди новинок автопарка Сил обороны – внедорожные пикапы с одинарными и двойными кабинами, полноприводные микроавтобусы и специализированная автомобильная техника.

С начала 2025 года оборонное ведомство допустило в эксплуатацию почти 70 новых образцов автотехники, большинство из которых произведено в Украине. Эти машины способны выполнять широкий спектр задач от перевозки личного состава и грузов до инженерного, ремонтного и эвакуационного обеспечения. В список входят спецавтомобили, грузовики, универсальные колесные шасси, автокраны, автомастерские, тягачи-транспортеры, транспорт для перевозки крупногабаритных грузов, прицепы и полуприцепы.

В 2024 году в эксплуатацию было допущено более 200 новых образцов автотехники. Автомобильная техника остается ключевым элементом вооружения, обеспечивающим мобильность и логистику войск.

О другой технике

С начала 2025 года Минобороны уже допустило в эксплуатацию 40 наземных роботизированных комплексов, все – украинского производства. Для сравнения, в 2024 году было введено почти 60 НРК, а в 2023-м – 13.

Добавим, в июне 2025 года Минобороны Украины кодифицировало более 120 новых образцов вооружения и военной техники (ОВТ), из которых более 100 изготовлены отечественными производителями. Об этом сообщили в Главном управлении обеспечения сопровождения жизненного цикла ВВТ.