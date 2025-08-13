Пікапи, мікроавтобуси та спецтехніка: у липні Сили оборони отримали сім нових зразків автотехніки

У липні 2025 року автопарк Сил оборони України поповнився сімома новими зразками автотехніки різного призначення. Серед них – легкові позашляхові пікапи з одинарними та подвійними кабінами, повнопривідні мікроавтобуси та автомобільна техніка спеціального призначення.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Про автопарк Міноборони

Від початку 2025 року оборонне відомство допустило до експлуатації майже 70 нових зразків автотехніки, більшість з яких вироблені в Україні. Ці машини здатні виконувати широкий спектр завдань – від перевезення особового складу та вантажів до інженерного, ремонтного й евакуаційного забезпечення. До переліку входять спецавтомобілі, вантажівки, універсальні колісні шасі, автокрани, автомайстерні, тягачі-транспортери, транспорт для перевезення великогабаритних вантажів, причепи та напівпричепи.

У 2024 році до експлуатації було допущено понад 200 нових зразків автотехніки. Автомобільна техніка залишається ключовим елементом озброєння, що забезпечує мобільність та логістику військ.

Про іншу техніку

Від початку 2025 року Міноборони вже допустило до експлуатації 40 наземних роботизованих комплексів, усі – українського виробництва. Для порівняння, у 2024 році було введено майже 60 НРК, а у 2023-му — 13.

Додамо, у червні 2025 року Міноборони України кодифікувало понад 120 нових зразків озброєння та військової техніки (ОВТ), з яких понад 100 виготовлені вітчизняними виробниками. Про це повідомили в Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу ОВТ.