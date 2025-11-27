"Пивденный" открыл региональное отделение банка в Ровно

Банк "Пивденный" расширяет присутствие на западе Украины: 18 ноября 2025 года в городе Ровно на ул. Киевской, 10-Б открылось новое региональное отделение.

Это еще один шаг в укреплении позиций в ключевых регионах страны, в расширении возможностей для существующих и привлечении новых клиентов в этом регионе. Банк продолжает движение в направлении качественного и комфортного обслуживания, создавая пространство, где каждый клиент получает сервис высокого уровня и современные финансовые решения.

Отделение создано в соответствии с современными стандартами, с отдельными зонами обслуживания физических и юридических лиц, премиальной зоной для индивидуального сервиса, а также предлагает полный спектр банковских услуг:

депозиты;

валютно-обменные операции;

индивидуальные банковские сейфы;

обслуживание крупного, среднего и малого корпоративного бизнеса;

комплексное обслуживание внешнеэкономической деятельности;

эффективные решения для управления денежными средствами предприятий и их собственников.

Рабочие дни: понедельник-пятница.

Обслуживание клиентов осуществляется с 09:00 до 18:00, касса работает с 09:00 до 17:30. Обеденный перерыв – с 13:00 до 14:00.