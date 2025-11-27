"Південний" відкрив регіональне відділення банку в Рівному

Банк "Південний" розширює присутність на заході України: 18 листопада 2025 року в місті Рівне на вул. Київській, 10-Б відкрилося нове регіональне відділення.

Це ще один крок у зміцненні позицій у ключових регіонах країни, розширенні можливостей для наявних та залученні нових клієнтів у цьому регіоні. Банк продовжує рух у напрямку якісного та комфортного обслуговування, створюючи простір, де кожен клієнт отримає високий сервіс та сучасні фінансові рішення.

Відділення створено за сучасними стандартами, з окремими зонами обслуговування фізичних та юридичних осіб, преміальною зоною для індивідуального сервісу, а також пропонує повний спектр банківських послуг:

депозити;

валютно-обмінні операції;

індивідуальні банківські сейфи;

обслуговування великого, середнього та малого корпоративного бізнесу;

комплексне обслуговування зовнішньоекономічної діяльності;

ефективні рішення для управління грошовими коштами підприємств і їх власників.

Робочі дні: понеділок-п’ятниця.

Обслуговування клієнтів відбувається з 09:00 до 18:00, каса працює з 09:00 до 17:30. Обідня перерва – з 13:00 до 14:00.