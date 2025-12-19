"Пивденный" – победитель в двух номинациях премии HR-brand

Банк "Пивденный" одержал победу сразу в двух номинациях премии HR-brand Украина – "Human to human strategy" и "Лучшая программа по развитию лидеров".

В номинации "Human to human strategy" был отмечен проект "Каждый день имеет значение: стратегия опыта сотрудника – в каждом взаимодействии". Это история о важности персонализированного подхода. В "Пивденном" уверены, что сервисное отношение начинается внутри команды. Когда сотрудник чувствует заботу и поддержку, он может передать этот опыт клиентам.

В номинации "Лучшая программа развития лидеров" победу одержала программа "Эффективный лидер". Ее цель – сформировать сильную управленческую команду, способную действовать в условиях неопределенности, мыслить стратегически, поддерживать изменения и трансформировать организацию.

Программа эффективно объединила теорию с практикой: участники создали ряд бизнес-проектов, получивших поддержку банка и уже внедряющихся. Часть лидеров получила новые роли, а реализуемые инициативы приносят первые результаты.

Для "Пивденного" это признание – подтверждение того, что инвестирование в человеческий капитал имеет стратегическое значение. Банк последовательно выстраивает человекоцентричный подход, при котором забота и качественный опыт сотрудников становятся основой более сильной организации. Именно культура поддержки и роста людей формирует основу лидерства, постоянного развития и достижения амбициозных целей.