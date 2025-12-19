Запланована подія 2

"Південний" – переможець у двох номінаціях премії HR-brand

Банк "Південний" здобув перемогу відразу у двох номінаціях премії HR-brand Україна – "Human to human strategy" та "Краща програма з розвитку лідерів".

У номінації "Human to human strategy" відзначено проєкт "Кожен день має значення: стратегія досвіду співробітника – у кожній взаємодії". Це історія про важливість персоналізованого підходу. У "Південному" впевнені, що сервісне ставлення починається всередині команди. Коли співробітник відчуває турботу та підтримку, він може передати цей досвід клієнтам.

У номінації "Краща програма з розвитку лідерів" перемогу здобула програма "Ефективний лідер". Її мета – сформувати сильну управлінську команду, здатну діяти в умовах невизначеності, мислити стратегічно, підтримувати зміни та трансформувати організацію.

Програма ефективно поєднала теорію з практикою: учасники створили низку бізнес-проєктів, що отримали підтримку банку і вже впроваджуються. Частина лідерів отримала нові ролі, а реалізовані ініціативи приносять перші результати.

Для "Південного" це визнання – підтвердження, що інвестування в людський капітал має стратегічне значення. Банк послідовно вибудовує людиноцентричний підхід, у якому турбота та якісний досвід співробітників стають основою сильнішої організації. Саме культура підтримки й зростання людей формує основу для лідерства, постійного розвитку та досягнення амбітних цілей.