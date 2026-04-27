Почему цены на сою в Украине не падают: брокеры озвучили главные причины

Украина увеличила объемы переработки сои / Depositphotos

Рынок сои в Украине находится в состоянии относительного баланса. Несмотря на общемировую тенденцию к понижению, внутренние цены уверенно удерживаются благодаря активности заводов-переработчиков.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на аналитиков Spike Brokers .

Ситуация с ценами в Украине

За последнюю неделю экспортная цена на сою незначительно просела до $434/т (на условиях CPT).

В то же время, перерабатывающий паритет, наоборот, вырос до $496/т, что делает переработку бобов в Украине более привлекательной.

По словам брокеров, именно спрос на продукты переработки (масло и шрот) спасает украинский рынок от более глубокого падения цен, которое сейчас наблюдается на мировых биржах.

Экспортная статистика за апрель

Украина активно поставляет на внешние рынки как сырье, так и готовую продукцию:

  • Соевый шрот: около 258 тыс. т (главный покупатель – Китай, куда отгрузили 149 тыс. т).
  • Соевые бобы: 134 тыс. т (основные направления – ЕС и Турция).
  • Соевое масло: 36 тыс. т (ключевым рынком стала Польша).

По оценкам аналитиков, даже при давлении на фьючерсный сегмент, физический рынок Украины демонстрирует другую динамику — спрос на продукты переработки удерживает комплекс от более глубокого снижения.

Мировые тенденции

На глобальном рынке цены на бобы ограничивают большое предложение: Бразилия завершает сбор урожая, а Аргентина активно наращивает темпы поставок.

Однако в Европе соевое масло подорожало на 20–30€ — до уровня 1195€. Этот рост произошел синхронно с повышением цен на подсолнечное и пальмовое масло, что обеспечило поддержку всему масличному комплексу.

Напомним, в Украине наблюдается рост цен на сою из-за высокого спроса со стороны внутренних перерабатывающих предприятий. Закупочные цены на сою по ГМО повысились на 300-500 грн/т и составляют 20500-21000 грн/т.

Автор:
Татьяна Бессараб