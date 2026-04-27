Чому ціни на сою в Україні не падають: брокери озвучили головні причини

Ринок сої в Україні наразі перебуває у стані відносного балансу. Попри загальносвітову тенденцію до зниження, внутрішні ціни впевнено утримуються завдяки активності заводів-переробників.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на аналітиків Spike Brokers.

Ситуація з цінами в Україні

За останній тиждень експортна ціна на сою незначно просіла — до $434/т (на умовах CPT).

Водночас переробний паритет, навпаки, зріс до $496/т, що робить переробку бобів в Україні привабливішою.

За словами брокерів, саме попит на продукти переробки (олію та шрот) рятує український ринок від глибшого падіння цін, яке зараз спостерігається на світових біржах.

Експортна статистика за квітень

Україна активно постачає на зовнішні ринки як сировину, так і готову продукцію:

Соєвий шрот: близько 258 тис. т (головний покупець — Китай, куди відвантажили 149 тис. т).

близько 258 тис. т (головний покупець — Китай, куди відвантажили 149 тис. т). Соєві боби: 134 тис. т (основні напрямки — ЄС та Туреччина).

134 тис. т (основні напрямки — ЄС та Туреччина). Соєва олія: 36 тис. т (ключовим ринком стала Польща).

За оцінками аналітиків, навіть за умов тиску на ф’ючерсний сегмент, фізичний ринок України демонструє іншу динаміку — попит на продукти переробки утримує комплекс від глибшого зниження.

Світові тенденції

На глобальному ринку ціни на боби обмежує велика пропозиція: Бразилія завершує збір врожаю, а Аргентина активно нарощує темпи поставок.

Проте у Європі соєва олія подорожчала на 20–30€ — до рівня 1 195€. Це зростання відбулося синхронно з підвищенням цін на соняшникову та пальмову олії, що забезпечило підтримку всьому олійному комплексу.

Нагадаємо, в Україні спостерігається зростання цін на сою через високий попит з боку внутрішніх переробних підприємств. Закупівельні ціни на сою з ГМО підвищилися на 300-500 грн/т і становлять 20500-21000 грн/т.