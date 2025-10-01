Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,14

--0,18

EUR

48,30

--0,14

Наличный курс:

USD

41,29

41,20

EUR

48,78

48,60

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Почти полмиллиона единиц оружия потеряно и похищено в Украине с начала войны

ружье
Фото: Depositphotos

По данным Министерства внутренних дел, почти полмиллиона единиц оружия было потеряно и похищено с начала полномасштабной войны в Украине. Потерянного оружия увеличилось почти в 2 раза за последний год. Чаще всего теряют оружие в Киеве, Донецкой и Николаевской областях.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Опендатабота".

За последний год потерянного оружия увеличилось почти в 2 раза

По данным аналитиков, 491426 единиц оружия были похищены и потеряны в Украине с начала полномасштабной войны.

Фото 2 — Почти полмиллиона единиц оружия потеряно и похищено в Украине с начала войны

В "Опендатабот" отмечают, что в 2 раза увеличилось потерянное и похищенное оружие за последний год: с 270,9 тысяч в сентябре 2024-го   почти до полумиллиона в сентябре этого года.

В абсолютном большинстве случаев оружие не воруют, а теряют. 94% всего объема составляют именно потери, в то время как на похищение приходится 6%.

Исчезают автоматы и охотничьи ружья

Аналитики сообщают, что чаще всего исчезают автоматы — более 149 тысяч, или почти треть от общего количества.

На втором месте охотничьи ружья – более 135 тысяч. Карабины, пистолеты под резиновый шар и боевые пистолеты составляют еще примерно четверть.

Наиболее массово исчезают автомат АК-74 – более 99 тысяч случаев и пистолет Макарова – более 21 тысячи.

Фото 3 — Почти полмиллиона единиц оружия потеряно и похищено в Украине с начала войны

Большинство потерь – это нарезное оружие, более 52%. Гладкоствольная составляет 28%, остальные приходятся на травматический, под резиновый шар, газовый и другие категории. Более половины пропавшего оружия — иностранного производства: 58% от общего количества. Еще четверть – неизвестного происхождения, и только 17% – отечественная.

Где больше всего теряют

Киев лидирует по количеству пропавшего и утраченного оружия - 78,5 тысячи единиц. На втором месте Донетчина - 72,2 тысяч оружия.

Следуют Николаевщина (50,1 тыс.), Киевщина (50,1 тыс.) и Запорожская область (36,9 тысячи).

Фото 4 — Почти полмиллиона единиц оружия потеряно и похищено в Украине с начала войны

Напомним, что в августе 2024 года президент подписал   законопроект №9538, предоставляющий гражданским лицам право декларировать, владеть и использовать найденное огнестрельное оружие и боеприпасы для защиты от вооруженной агрессии РФ.

Украинцы смогут использовать задекларированное трофейное оружие во время военного положения и 90 дней после его завершения.

Также с 23 июня 2023 г. в Украине заработал электронный Единый реестр огнестрельного оружия. С тех пор граждане могут оставить заявку на получение разрешения на приобретение, хранение, ношение оружия, сообщить об изменении места жительства в контексте места хранения оружия и отправиться на продление разрешения онлайн.

Автор:
Светлана Манько