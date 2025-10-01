Почти полмиллиона единиц оружия потеряно и похищено в Украине с начала войны

По данным Министерства внутренних дел, почти полмиллиона единиц оружия было потеряно и похищено с начала полномасштабной войны в Украине. Потерянного оружия увеличилось почти в 2 раза за последний год. Чаще всего теряют оружие в Киеве, Донецкой и Николаевской областях.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Опендатабота".

За последний год потерянного оружия увеличилось почти в 2 раза

По данным аналитиков, 491426 единиц оружия были похищены и потеряны в Украине с начала полномасштабной войны.

В "Опендатабот" отмечают, что в 2 раза увеличилось потерянное и похищенное оружие за последний год: с 270,9 тысяч в сентябре 2024-го почти до полумиллиона в сентябре этого года.

В абсолютном большинстве случаев оружие не воруют, а теряют. 94% всего объема составляют именно потери, в то время как на похищение приходится 6%.

Исчезают автоматы и охотничьи ружья

Аналитики сообщают, что чаще всего исчезают автоматы — более 149 тысяч, или почти треть от общего количества.

На втором месте охотничьи ружья – более 135 тысяч. Карабины, пистолеты под резиновый шар и боевые пистолеты составляют еще примерно четверть.

Наиболее массово исчезают автомат АК-74 – более 99 тысяч случаев и пистолет Макарова – более 21 тысячи.

Большинство потерь – это нарезное оружие, более 52%. Гладкоствольная составляет 28%, остальные приходятся на травматический, под резиновый шар, газовый и другие категории. Более половины пропавшего оружия — иностранного производства: 58% от общего количества. Еще четверть – неизвестного происхождения, и только 17% – отечественная.

Где больше всего теряют

Киев лидирует по количеству пропавшего и утраченного оружия - 78,5 тысячи единиц. На втором месте Донетчина - 72,2 тысяч оружия.

Следуют Николаевщина (50,1 тыс.), Киевщина (50,1 тыс.) и Запорожская область (36,9 тысячи).

Напомним, что в августе 2024 года президент подписал законопроект №9538, предоставляющий гражданским лицам право декларировать, владеть и использовать найденное огнестрельное оружие и боеприпасы для защиты от вооруженной агрессии РФ.

Украинцы смогут использовать задекларированное трофейное оружие во время военного положения и 90 дней после его завершения.

Также с 23 июня 2023 г. в Украине заработал электронный Единый реестр огнестрельного оружия. С тех пор граждане могут оставить заявку на получение разрешения на приобретение, хранение, ношение оружия, сообщить об изменении места жительства в контексте места хранения оружия и отправиться на продление разрешения онлайн.