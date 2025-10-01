Майже пів мільйона одиниць зброї втрачено та викрадено в Україні від початку війни

За даними Міністерства внутрішніх справ, майже пів мільйона одиниць зброї було втрачено та викрадено від початку повномасштабної війни в Україні . Втраченої зброї побільшало майже у 2 рази за останній рік. Найчастіше втрачають зброю у Києві, на Донеччині та Миколаївщині.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Опендатабот".

За останній рік втраченої зброї побільшало майже у 2 рази

За даними аналітиків, 491 426 одиниць зброї було викрадено та втрачено в Україні від початку повномасштабної війни.

В "Опендатабот" зазначають, що у 2 рази побільшало втраченої та викраденої зброї за останній рік: з 270,9 тисячі у вересні 2024-го до майже пів мільйона у вересні цьогоріч.

В абсолютній більшості випадків зброю не крадуть, а втрачають. 94% усього обсягу становлять саме втрати, тоді як на викрадення припадає 6%.

Зникають автомати та мисливські рушниці

Аналітики повідомляють, шо найчастіше зникають автомати — понад 149 тисяч, або майже третина від загальної кількості.

На другому місці мисливські рушниці — понад 135 тисяч. Карабіни, пістолети під гумову кулю та бойові пістолети складають ще приблизно чверть.

Найбільш масово зникають автомат АК-74 — понад 99 тисяч випадків та пістолет Макарова — понад 21 тисячу.

Більшість втрат — це нарізна зброя, понад 52%. Гладкоствольна становить 28%, решта припадає на травматичну, під гумову кулю, газову та інші категорії. Понад половина зниклої зброї — іноземного виробництва: 58% від загальної кількості. Ще чверть — невідомого походження, і лише 17% — вітчизняна.

Де найбільше втрачають

Київ лідирує за кількістю зниклої та втраченої зброї — 78,5 тисяч одиниць. На другому місці Донеччина — 72,2 тисячами зброї.

Наслідує Миколаївщина (50,1 тис.), Київщина (50,1 тис.) та Запорізька область (36,9 тисячі).

Нагадаємо, що у серпні 2024 року президент підписав законопроект № 9538, який надає цивільним особам право декларувати, володіти та використовувати знайдену вогнепальну зброю та боєприпаси для захисту від збройної агресії РФ.

Українці зможуть використовувати задекларовану трофейну зброю протягом воєнного стану та 90 днів після його завершення.

Також з 23 червня 2023 року в Україні запрацював електронний Єдиний реєстр вогнепальної зброї. Відтоді громадяни можуть залишити заявку на отримання дозволу на придбання, зберігання, носіння зброї, повідомити про зміну місця проживання у контексті місця зберігання зброї та податися на продовження дозволу онлайн.