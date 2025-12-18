- Категория
Под Киевом создадут современный активный парк для спорта и отдыха: что там появится
В Обухове начинается реализация проекта "Активный парк". Это многофункциональная локация, интегрирующая спортивную, культурную и рекреационную инфраструктуру в единое пространство, создавая новые возможности социального взаимодействия общины.
Как пишет Delo.ua, об этом говорится в сообщении Минразвития.
Парк обустроят напротив Киевского картонно-бумажного комбината. Долгое время эта территория не использовалась, но благодаря проекту она получит новое предназначение.
Проект позволит вернуть этот участок жителям, сделав его безопасным, удобным и наполненным современной инфраструктурой для активного отдыха.
Что появится в парке?
Концепция "Активного парка" объединяет зоны для интенсивных нагрузок и спокойного релакса:
- Для спортсменов: площадки для уличных видов спорта (street culture), зоны для командных игр и индивидуальные тренировки.
- Досуг: пространство для йоги, настольные игры и уютные рекреационные зоны.
- Для детей: современные игровые локации, отвечающие требованиям безопасности.
- Для отдыха: обустроены зоны у воды и места для культурных событий.
Когда ждать открытия?
Строительные и благоустройство будут продолжаться в следующем году. Официальное открытие Активного парка в Обухове намечено на весну 2026 года.
Проект реализуется в рамках программы президента "Активные парки" Киевской областной военной администрацией и Обуховским городским советом совместно с Министерством развития общин и территорий Украины.
Разработку и реализацию концепции обеспечивают команды Big City Lab, Urban Reform и Street Culture.
