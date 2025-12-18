Запланована подія 2

Под Киевом создадут современный активный парк для спорта и отдыха: что там появится

В Обухове начинается реализация проекта "Активный парк". Это многофункциональная локация, интегрирующая спортивную, культурную и рекреационную инфраструктуру в единое пространство, создавая новые возможности социального взаимодействия общины.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в сообщении Минразвития.

Парк обустроят напротив Киевского картонно-бумажного комбината. Долгое время эта территория не использовалась, но благодаря проекту она получит новое предназначение.

Проект позволит вернуть этот участок жителям, сделав его безопасным, удобным и наполненным современной инфраструктурой для активного отдыха.

Что появится в парке?

Концепция "Активного парка" объединяет зоны для интенсивных нагрузок и спокойного релакса:

  • Для спортсменов: площадки для уличных видов спорта (street culture), зоны для командных игр и индивидуальные тренировки.
  • Досуг: пространство для йоги, настольные игры и уютные рекреационные зоны.
  • Для детей: современные игровые локации, отвечающие требованиям безопасности.
  • Для отдыха: обустроены зоны у воды и места для культурных событий.
Когда ждать открытия?

Строительные и благоустройство будут продолжаться в следующем году. Официальное открытие Активного парка в Обухове намечено на весну 2026 года.

Проект реализуется в рамках программы президента "Активные парки" Киевской областной военной администрацией и Обуховским городским советом совместно с Министерством развития общин и территорий Украины.

Разработку и реализацию концепции обеспечивают команды Big City Lab, Urban Reform и Street Culture.

Напомним, с нового года во Львове изменится туристический сбор. Для украинских туристов ничего не изменится. Вместо этого нововведения будут касаться иностранных туристов. Если раньше они платили от 16 до 40 грн в зависимости от стоимости гостиничного номера, то теперь будет фиксированная ставка – 80 грн в сутки.

Автор:
Татьяна Бессараб