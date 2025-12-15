В Киеве будут первые в Украине комьюнити-отель нового формата с крауд-моделью

В столице на Почайной приступили к строительству Circle — первой в Украине комьюнити-гостиницы, сочетающей гостиничную инфраструктуру с просторами для спорта, культуры, образования и предпринимательства. Проект на 382 номера станет частью квартала Boston Creative House и направлен на формирование новой креативной экосистемы города.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Circle.

Концепция Circle подразумевает создание многофункциональной среды для резидентов и гостей.

Circle: коворкинг

В комплексе будут работать падел-стадион, студия звукозаписи, спортивный клуб Smartass, SPA с диско-саунами, коворкинг Spaces, бар Riot, руфтоп-ресторан North 13* и ивент-локация на 500 человек.

Также на территории откроются медицинский хаб и билингвальная школа с детским садом MriyDiy.

Circle: детский сад MriyDiy

Формат Баугауз: что это даст Киеву

По замыслу инициаторов Circle должна стать точкой концентрации креативных индустрий и предпринимательства. Подобные форматы, распространенные в США, Японии и Великобритании, функционируют как локальные драйверы экономической активности, привлекая молодежь и бизнес-сообщества и усиливая развитие городской среды.

Circle: коворкинг

"Нас вдохновляют примеры общин, которые возникали вокруг конкретных мест и меняли целые индустрии — как Баугауз или Фабрика Уоргола. Мы создаем Circle как среду, где ежедневное взаимодействие людей приводит к появлению новых идей, проектов и партнерств", — отмечают в команде Circle.

Circle: коворкинг

Архитектурные и концептуальные решения

Circle станет частью комплекса Boston Creative House. Архитектурное решение здания основано на образе современного Бостона и предполагает использование панорамного остекления, открытых пространств и лаконичных форм.

Circle: фасад

Circle: рецепция

Публичные зоны спроектированы с учетом принципов community building как пространства для общения, работы и отдыха без четких границ.

Circle: терраса

Инвестиционная модель и управление

Проект реализуют по крауд-инвестиционной модели: каждый номер выступает отдельным инвестиционным активом с прогнозируемой доходностью 10–11% годовых.

Арендные выплаты будут производиться независимо от сезонности, а все операционные расходы будет покрывать управляющая компания.

Circle: бар

Управление Circle будет осуществлять гостиничный оператор Apgrade, имеющий более десяти лет опыта и портфель из более чем 15 отелей в Украине. Завершение строительства намечено на начало 2027 года.

