У Києві будуть перший в Україні ком’юніті-готель нового формату із крауд-моделлю

У столиці на Почайній розпочали будівництво Circle — першого в Україні ком’юніті-готелю, що поєднає готельну інфраструктуру з просторами для спорту, культури, освіти та підприємництва. Проєкт на 382 номери стане частиною кварталу Boston Creative House та має на меті формування нової креативної екосистеми міста.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Circle.

Концепція Circle передбачає створення багатофункціонального середовища для резидентів і гостей.

Circle: коворкінг

У комплексі працюватимуть падел-стадіон, студія звукозапису, спортивний клуб Smartass, SPA з диско-саунами, коворкінг Spaces, бар Riot, руфтоп-ресторан North 13* та івент-локація на 500 осіб.

Також на території відкриються медичний хаб і білінгвальна школа з дитячим садком MriyDiy.

Circle: дитячий садок MriyDiy

Формат Баугауз: що це дасть Києву

За задумом ініціаторів, Circle має стати точкою концентрації креативних індустрій і підприємництва. Подібні формати, поширені у США, Японії та Великій Британії, функціонують як локальні драйвери економічної активності, залучаючи молодь і бізнес-спільноти та посилюючи розвиток міського середовища.

Circle: коворкінг

“Нас надихають приклади спільнот, що виникали навколо конкретних місць і змінювали цілі індустрії — як Баугауз чи Фабрика Воргола. Ми створюємо Circle як середовище, де щоденна взаємодія людей приводить до появи нових ідей, проєктів і партнерств”, — зазначають у команді Circle.

Circle: коворкінг

Архітектурні та концептуальні рішення

Circle стане частиною комплексу Boston Creative House. Архітектурне рішення будівлі базується на образі сучасного Бостона та передбачає використання панорамного скління, відкритих просторів і лаконічних форм.

Circle: фасад

Circle: рецепція

Публічні зони спроєктовані з урахуванням принципів community building — як простори для спілкування, роботи й відпочинку без чітких меж.

Circle: тераса

Інвестиційна модель і управління

Проєкт реалізують за крауд-інвестиційною моделлю: кожен номер виступає окремим інвестиційним активом із прогнозованою прибутковістю 10–11% річних.

Орендні виплати здійснюватимуться незалежно від сезонності, а всі операційні витрати покриватиме керуюча компанія.

Circle: бар

Управління Circle здійснюватиме готельний оператор Apgrade, який має понад десять років досвіду та портфель із більш ніж 15 готелів в Україні. Завершення будівництва заплановане на початок 2027 року.

Нагадаємо, у Львові може з`явитись готель преміум-класу міжнародного бренду Radisson Hotel Group.