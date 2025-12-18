Під Києвом створять сучасний Активний парк для спорту та відпочинку: що там з’явиться

В Обухові розпочинається реалізація проєкту “Активний парк”. Це багатофункціональна локація, що інтегрує спортивну, культурну та рекреаційну інфраструктуру в єдиний простір, створюючи нові можливості для соціальної взаємодії громади.

Як пише Delo.ua, про це йдеться у повідомленні Мінрозвитку.

Парк облаштують навпроти Київського картонно-паперового комбінату. Тривалий час ця територія не використовувалася, але завдяки проєкту вона отримає нове призначення.

Проєкт дозволить повернути цю ділянку мешканцям, зробивши її безпечною, зручною та наповненою сучасною інфраструктурою для активного відпочинку.

Що з’явиться у парку?

Концепція "Активного парку" поєднує зони для інтенсивних навантажень та спокійного релаксу:

Для спортсменів: майданчики для вуличних видів спорту (street culture), зони для командних ігор та індивідуальних тренувань.

майданчики для вуличних видів спорту (street culture), зони для командних ігор та індивідуальних тренувань. Для дозвілля: простір для йоги, настільних ігор та затишні рекреаційні зони.

простір для йоги, настільних ігор та затишні рекреаційні зони. Для дітей: сучасні ігрові локації, що відповідають вимогам безпеки.

сучасні ігрові локації, що відповідають вимогам безпеки. Для відпочинку: облаштовані зони біля води та місця для культурних подій.

Коли чекати на відкриття?

Будівельні та благоустроювальні роботи триватимуть протягом наступного року. Офіційне відкриття Активного парку в Обухові заплановане на весну 2026 року.

Проєкт реалізується в межах програми президента України "Активні парки" Київською обласною військовою адміністрацією та Обухівською міською радою спільно з Міністерством розвитку громад та територій України. Розробку та реалізацію концепції забезпечують команди Big City Lab, Urban Reform і Street Culture.

