Подготовка к выборам: представитель прифронтовых общин вошел в состав рабочей группы в Раде

Ассоциация прифронтовых городов и общин присоединилась к наработке законодательных изменений, касающихся проведения выборов в особый период и после окончания войны. Ее представитель, представляющий интересы органов местного самоуправления более 300 общин, вошел в состав рабочей группы в Верховной Раде, работающей над соответствующими предложениями.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на сообщение ассоциации.

"Выборы, если бы они не состоялись, – это не только о процедурах. Прежде всего – это о праве каждого гражданина быть услышанным и влиять на будущее государства. Даже в условиях войны и повышенных рисков безопасности государство должно обеспечить две базовые вещи: безопасность людей и реализацию права голоса для всех украинцев", – подчеркивают в ассоциации.

В сообщении отмечается, что сегодня в прифронтовых общинах наиболее остро проявляются ключевые вызовы предстоящего избирательного процесса: безопасность во время голосования, доступ к выборам для внутренне перемещенных лиц, военнослужащих и находящихся за рубежом граждан. В то же время именно эти общины имеют практический опыт, позволяющий нарабатывать реалистические решения для обеспечения избирательных прав.

В Ассоциации прифронтовых городов и общин добавляют, что вопрос выборов напрямую связан с безопасностью и принципом справедливости. Ключевой задачей является создание условий, при которых каждый гражданин сможет реализовать свое право голоса вне зависимости от места нахождения или статуса.

Участие представителя ассоциации в работе над законодательными инициативами позволяет учесть специфику прифронтовых территорий и заложить в будущие решения действенные механизмы участия граждан в избирательном процессе.

В Ассоциации прифронтовых городов и общин подчеркивают, что предстоящие выборы должны быть не только юридически легитимными, но и справедливыми по сути: с реальным, а не формальным доступом к голосованию для всех украинцев.

Напомним, Ассоциация прифронтовых городов и общин была создана 18 сентября 2025 года в Харькове. Цель объединения – защитить интересы ежедневно живущих под обстрелами территорий и заложить основу для их экономического роста после войны.

21 января 2026 года Центральная избирательная комиссия предложила установить шестимесячный срок подготовительного или переходного периода после прекращения действия военного положения и перед началом избирательного процесса. В то же время ЦИК предлагает оставить сроки избирательного процесса неизменными: 90 дней для выборов президента, 60 дней – для выборов народных депутатов.