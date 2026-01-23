Підготовка до виборів: представник прифронтових громад увійшов до складу робочої групи у Раді

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до напрацювання законодавчих змін, що стосуються проведення виборів в особливий період і після завершення війни. Її представник, який представляє інтереси органів місцевого самоврядування понад 300 громад, увійшов до складу робочої групи у Верховній Раді, що працює над відповідними пропозиціями.

Про це пише Delo.ua з посиланням на повідомлення асоціації.

"Вибори, коли б вони не відбулися, – це не лише про процедури. Перш за все – це про право кожного громадянина бути почутим і впливати на майбутнє держави. Навіть в умовах війни та підвищених безпекових ризиків держава має забезпечити дві базові речі: безпеку людей і реалізацію права голосу для всіх українців", – наголошують в асоціації.

У повідомленні зазначається, що сьогодні у прифронтових громадах найгостріше проявляються ключові виклики майбутнього виборчого процесу: безпека під час голосування, доступ до виборів для внутрішньо переміщених осіб, військовослужбовців і громадян, які перебувають за кордоном. Водночас саме ці громади мають практичний досвід, який дозволяє напрацьовувати реалістичні рішення для забезпечення виборчих прав.

В Асоціації прифронтових міст та громад додають, що питання виборів безпосередньо пов’язане із безпекою та принципом справедливості. Ключовим завданням є створення умов, за яких кожен громадянин зможе реалізувати своє право голосу незалежно від місця перебування чи статусу.

Участь представника асоціації у роботі над законодавчими ініціативами дає змогу врахувати специфіку прифронтових територій та закласти у майбутні рішення дієві механізми участі громадян у виборчому процесі.

В Асоціації прифронтових міст та громад підкреслюють, що майбутні вибори мають бути не лише юридично легітимними, а й справедливими по суті – з реальним, а не формальним доступом до голосування для всіх українців.

Нагадаємо, Асоціацію прифронтових міст та громад було створено 18 вересня 2025 року у Харкові. Мета об’єднання – захистити інтереси територій, що щодня живуть під обстрілами, та закласти основу для їхнього економічного зростання після війни.

21 січня 2026 року Центральна виборча комісія запропонувала встановити шестимісячний термін підготовчого або перехідного періоду після припинення дії воєнного стану та перед початком виборчого процесу. Водночас ЦВК пропонує залишити строки виборчого процесу незмінними: 90 днів для виборів президента, 60 днів – для виборів народних депутатів.