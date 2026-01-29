Подозрение на убийство: в Италии погиб украинский банкир Александр Адарич

В Италии в Милане обнаружен мертвым 54-летний украинский банкир Александр Адарич, прибывший для заключения "секретного" соглашения. По данным следствия, его могли выбросить из окна уже мертвым.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует "Общественное" со ссылкой на местные СМИ.

Смерть банкира Адарича

По данным местных СМИ La Repubblica и La Stampa, правоохранители считают, что его могли выбросить из окна уже мертвым.

Адарич прибыл в Милан из Испании 23 января 2026 для заключения "секретного" соглашения и должен был вернуться в тот же день. Встреча состоялась в квартире по улице Виа Нерино в центре города. Следствие предполагает, что во время встречи ему могли нанести удары и связать, что привело к смерти еще до падения из окна.

Консьержка услышала падение тела и заметила тень мужчины в окне. Впоследствии он спустился вниз, на английском спросил, что произошло, и скрылся. Камеры наблюдения зафиксировали по меньшей мере двух человек, бежавших после смерти банкира.

В квартире полиция обнаружила три документа с разными именами и гражданствами, принадлежащими одному человеку. Один паспорт был по имени Адарича, другой — румынский, с именем Александр Адаричи. Это, вероятно, связано с международной деловой деятельностью банкира и его участием в компаниях в Люксембурге и оффшорных юрисдикциях.

Что известно об Адариче

Начав карьеру в ПриватБанке в 1993 году, он впоследствии возглавил УкрСиббанк, где работал председателем правления до 2006 года.

В период 2012-2013 годов банкир стал владельцем СЕБ Банка и Эрсте Банка, на базе которых создал Фидобанк. Также под его контролем находились Евробанк и Фидокомбанк.

Александр Адарич входил в список 100 лучших менеджеров Украины в 2006 году.