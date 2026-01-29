Запланована подія 2

Підозра на вбивство: в Італії загинув український банкір Олександр Адаріч

Адаріч
Фото: Суспільне

В Італії в Мілані виявлено мертвим 54-річного українського банкіра Олександра Адаріча, який прибув для укладення “секретної” угоди. За даними слідства, його могли викинути з вікна вже мертвим. 

Як пише Delo.ua, про це інформує "Суспільне" з посиланням на місцеві ЗМІ.

Смерть банкіра Адаріча

За даними місцевих ЗМІ La Repubblica та La Stampa, правоохоронці вважають, що його могли викинути з вікна вже мертвим.

Адаріч прибув до Мілана з Іспанії 23 січня 2026 року для укладення "секретної" угоди і мав повернутися того ж дня. Зустріч відбулася у квартирі на вулиці Віа Неріно в центрі міста. Слідство припускає, що під час зустрічі йому могли завдати ударів і зв’язати, що й призвело до смерті ще до падіння з вікна.

Консьєржка почула падіння тіла та помітила тінь чоловіка у вікні. Згодом він спустився вниз, англійською запитав, що сталося, і зник. Камери спостереження зафіксували щонайменше двох людей, що тікали після смерті банкіра.

У квартирі поліція виявила три документи з різними іменами та громадянствами, які належали одній людині. Один паспорт був на ім’я Адаріча, інший — румунський, з ім’ям Александр Адаричі. Це, ймовірно, пов’язано з міжнародною діловою діяльністю банкіра та його участю в компаніях в Люксембурзі та офшорних юрисдикціях.

Що відомо про Адаріча

Розпочавши кар’єру в ПриватБанку 1993 року, він згодом очолив УкрСиббанк, де працював головою правління до 2006 року.

У період 2012–2013 років банкір став власником СЕБ Банку та Ерсте Банк", на базі яких створив Фідобанк. Також під його контролем перебували Євробанк і Фідокомбанк.

Олександр Адаріч входив у список 100 найкращих менеджерів України 2006 року.

Автор:
Ольга Опенько