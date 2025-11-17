Подрыв железной дороги в Польше: "Укрзализныця" сообщила об изменениях в графике поезда в Варшаву

В Польше была повреждена железная дорога на маршруте к границе с Украиной. Подозрение о диверсии на железнодорожном пути маршрута Варшава-Люблин подтвердилось. Инцидент повлияет на график поезда в Варшаву.

об этом сообщает прессслужба "Укрзализныци".

"Как сообщает польская сторона, подтвердилась информация о попытке диверсии на участке Варшава — Люблин, где сработало взрывное устройство, разрушившее участок пути. Продолжается расследование. Движение осуществляется смежным путем", - говорится в сообщении.

В "Укрзализныце" добавили, что из-за события движение поезда Киев-Варшава задерживается на 25 минут, а все стыковочные поезда к пересадочным поездам в Хелм курсируют по графику.

Подрыв пути

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что подозрение о диверсии на железнодорожном пути маршрута Варшава-Люблин подтвердилось.

"К сожалению, самые плохие подозрения подтвердились. На линии Варшава-Люблин (село Мика) произошел акт диверсии. Взрывное устройство сдетонировало и разрушило железнодорожный путь. На месте происшествия работают службы экстренной помощи и прокуратура. Сообщалось о повреждениях на той же линии, ближе к Люблину", — написал он.

Туск назвал подрыв железнодорожного пути "беспрецедентным актом саботажа, направленным непосредственно против безопасности польского государства и его гражданского населения."

"Этот маршрут также имеет решающее значение для доставки помощи Украине. Мы поймаем виновных, кем бы они ни были", - сообщил премьер-министр Польши.

Больше об инциденте

В Польше обнаружили поврежденным один из железнодорожных путей на линии Демблин — Варшава, сообщает PAP.

По информации полиции, нарушение в работе железнодорожной инфраструктуры утром 16 ноября заметил машинист поезда. Это произошло в районе села Жичин Гарволинского уезда. В этот момент в поезде находились два пассажира и несколько членов экипажа. Никто не пострадал. Предварительный осмотр подтвердил повреждение рельсов.

По словам заместителя министра внутренних дел Мацея Дущика, сейчас дело расследует полиция и Агентство внутренней безопасности.

