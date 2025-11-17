Підрив колії у Польщі: "Укрзалізниця" повідомила про зміни у графіку поїзда до Варшави

У Польщі було пошкоджено залізницю на маршруті до кордону з Україною. Підозра про диверсію на залізничній колії маршруту Варшава-Люблін підтвердилася. Інцидент вплине на графік поїзда до Варшави.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

"Як повідомляє польська сторона, підтвердилась інформація щодо спроби диверсії на ділянці Варшава — Люблин, де спрацював вибуховий пристрій, який зруйнував ділянку колії. Триває розслідування. Рух здійснюється суміжною колією", - йдеться у повідомленні.

В "Укрзалізниці" додали, що через подію рух поїзда Київ-Варшава затримується на 25 хвилин, а всі стикувальні поїзди до пересадкових поїздів до Хелму курсують за графіком.

Підрив колії

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що підозра про диверсію на залізничній колії маршруту Варшава-Люблін підтвердилася.

"На жаль, найгірші підозри підтвердилися. На лінії Варшава-Люблін (село Міка) стався акт диверсії. Вибуховий пристрій здетонував та зруйнував залізничну колію. На місці події працюють служби екстреної допомоги та прокуратура. Повідомлялося про пошкодження на тій самій лінії, ближче до Любліна", — написав він.

Тускназвав підрив залізничної колії "безпрецедентним актом саботажу, спрямованим безпосередньо проти безпеки польської держави та її цивільного населення."

"Цей маршрут також має вирішальне значення для доставки допомоги Україні. Ми спіймаємо винних, ким би вони не були", — повідомив прем’єр-міністр Польщі.

Більше про інцидент

У Польщі виявили пошкодженою одну із залізничних колій на лінії Демблін — Варшава, повідомляє PAP.

За інформацією поліції, порушення у роботі залізничної інфраструктури вранці 16 листопада помітив машиніст поїзда. Це сталося у районі села Жичин Ґарволінського повіту. У цей момент у потязі перебували двоє пасажирів та кілька членів екіпажу. Ніхто не постраждав. Попередній огляд підтвердив пошкодження рейок.

За словами заступника міністра внутрішніх справ Мацея Дущика, справу зараз розслідує поліція та Агентство внутрішньої безпеки.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" запустила прямі міжнародні залізничні рейси з Ужгорода до столиць Європейського Союзу. Нові маршрути забезпечать пряме сполучення з Братиславою (Словаччина), Будапештом (Угорщина) та Віднем (Австрія).