Поїзд Київ-Бухарест відтепер зупинятиметься у Молдові

Поїзд №99/100 Київ-Бухарест відтепер робитиме зупинки в Молдові. Ним можна буде доїхати до міст Унгени, Бельц-Ораш та Окниця.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Зазначається, що у містах Велчинець та Унгени поїзд проходить прикордонний контроль.

Також громадяни країн, які не входять до ЄС, повинні мати транзитну візу для проїзду по території Молдови. Для українців вона непотрібна.

В УЗ наголошують, що потяг Київ-Бухарест користується попитом, оскільки це зручний варіант доїхати до європейського аеропорту.

Квитки на поїзд в продажу на офіційному сайті, в застосунку УЗ та в касах вокзалів.

Поїзд Київ-Бухарест

Нагадаємо, поїзд №99/100 Київ-Бухарест вирушив у перший рейс 10 жовтня цього року.

З Києва поїзд вирушає з Центрального вокзалу о 06:30 та прибуває до Бухареста о 06:47 наступного дня.

У зворотному напрямку відправлення з вокзалу Gara de Nord о 19:10, прибуття до Києва — о 19:34 наступного дня.

Вартість квитка у купейному вагоні становить приблизно 3800 грн.

Потяг дозволяє зручно дістатися двох румунських аеропортів — у Ясах та Бухаресті.