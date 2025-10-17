Запланована подія 2

Потяг Київ – Бухарест з’єднав Україну з румунськими аеропортами: за два тижні продано понад 2 тис. квитків

Новий міжнародний потяг №99/100 Київ – Бухарест швидко став популярним серед українців — за два тижні продано понад 2100 квитків. Потяг дозволяє зручно дістатися двох румунських аеропортів — у Ясах та Бухаресті.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба "Укрзалізниці".

З Києва до Бухареста поїздом

За перший тиждень курсування нового потяга Київ – Бухарест "Укрзалізниця" перевезла майже 800 пасажирів. Найпопулярнішим напрямком серед українців став маршрут від Вінниці до Бухареста.

Потяг забезпечує зручне сполучення з двома міжнародними аеропортами Румунії — у Ясах та Бухаресті. У Ясах пасажири можуть дістатися нічних рейсів, а в Бухаресті — ранкових. З вокзалів до аеропортів легко доїхати міським транспортом.

Крім того, на центральному вокзалі Бухареста Gara de Nord можна пересісти на потяги до Болгарії та Туреччини — зокрема, до Бургаса, Софії та Стамбула.

Митний контроль на кордоні між Україною та Молдовою триває близько години, а між Молдовою та Румунією — півтори години.

Квитки на потяг можна придбати у застосунку або на сайті "Укрзалізниці".

"Ми постійно знаходимось у контакті з румунськими колегами для покращення сервісу в потязі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, з 12 вересня 2025 року "Укрзалізниця" запустила прямі міжнародні залізничні рейси з Ужгорода до столиць Європейського Союзу. Нові маршрути забезпечать пряме сполучення з Братиславою (Словаччина), Будапештом (Угорщина) та Віднем (Австрія).

Автор:
Ольга Опенько