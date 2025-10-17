Поезд Киев – Бухарест соединил Украину с румынскими аэропортами: за две недели продано более 2 тыс. билетов

Новый международный поезд №99/100 Киев – Бухарест быстро стал популярен среди украинцев — за две недели продано более 2100 билетов. Поезд позволяет удобно добраться до двух румынских аэропортов — в Яссах и Бухаресте.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует прессслужба "Укрзализныци".

Из Киева в Бухарест поездом

За первую неделю курсирования нового поезда Киев – Бухарест "Укрзализныця" перевезла около 800 пассажиров. Самым популярным направлением среди украинцев стал маршрут от Винницы до Бухареста.

Поезд обеспечивает удобное сообщение с двумя международными аэропортами Румынии – в Яссах и Бухаресте. В Яссах пассажиры могут добраться до ночных рейсов, а в Бухаресте — утренних. С вокзалов в аэропорты легко доехать городским транспортом.

Кроме того, на центральном вокзале Бухареста Gara de Nord можно пересесть на поезда в Болгарию и Турцию — в частности, в Бургас, Софию и Стамбул.

Таможенный контроль на границе между Украиной и Молдовой длится около часа, а между Молдовой и Румынией полтора часа.

Билеты на поезд можно приобрести в приложении или на сайте "Укрзализныци".

"Мы постоянно находимся в контакте с румынскими коллегами для улучшения сервиса в поезде", - говорится в сообщении.

Напомним, с 12 сентября 2025 года "Укрзализныця" запустила прямые международные железнодорожные рейсы из Ужгорода в столицы Европейского Союза. Новые маршруты обеспечат прямое сообщение с Братиславой (Словакия), Будапештом (Венгрия) и Веной (Австрия).