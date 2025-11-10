- Категорія
У Києві біля Центрального вокзалу частково обмежать рух: причини
З 10 до 24 листопада поблизу Центрального вокзалу Києва частково обмежуватимуть рух вулицею Симона Петлюри в Шевченківському районі столиці через ремонтні роботи.
Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".
В компанії закликали пасажирів планувати маршрут із запасом часу, аби уникнути запізнень на потяг.
Для висадки та посадки пасажирів "Укрзалізниця" рекомендує користуватися Південним вокзалом.
Карта руху
Як повідомили в "Київавтодорі", дорожники влаштовуватимуть острівець безпеки на примиканні з площею Вокзальною.
У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження при плануванні маршруту.
Нагадаємо, у Києві стартував капітальний ремонт шляхопроводу на перетині проспекту Миколи Бажана з Дніпровською набережною — поблизу станції метро "Осокорки".