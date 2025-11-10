Запланована подія 2

Новини
Дата публікації
У Києві біля Центрального вокзалу частково обмежать рух: причини

вокзал у Києві
У Києві на два тижні обмежать рух вулицею на під’їзді до залізничного вокзалу. Фото: facebook.com

З 10 до 24 листопада поблизу Центрального вокзалу Києва частково обмежуватимуть рух вулицею Симона Петлюри в Шевченківському районі столиці через ремонтні роботи.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

В компанії закликали пасажирів планувати маршрут із запасом часу, аби уникнути запізнень на потяг.

Для висадки та посадки пасажирів "Укрзалізниця" рекомендує користуватися Південним вокзалом.

Карта руху

Як повідомили в "Київавтодорі", дорожники влаштовуватимуть острівець безпеки на примиканні з площею Вокзальною. 

У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження при плануванні маршруту.

Фото 2 — У Києві біля Центрального вокзалу частково обмежать рух: причини
Фото: "Київавтодор"

Нагадаємо, у Києві стартував капітальний ремонт шляхопроводу на перетині проспекту Миколи Бажана з Дніпровською набережною — поблизу станції метро "Осокорки". 

Автор:
Світлана Манько