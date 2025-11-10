В Киеве у Центрального вокзала частично ограничат движение: причины

С 10 по 24 ноября вблизи Центрального вокзала Киева частично будут ограничивать движение по улице Симона Петлюры в Шевченковском районе столицы из-за ремонтных работ.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба "Укрзализныци".

В компании призвали пассажиров планировать маршрут с запасом времени во избежание опозданий на поезд.

Для высадки и посадки пассажиров "Укрзализныця" рекомендует воспользоваться Южным вокзалом.

Карта движения

Как сообщили в "Киевавтодоре", дорожники будут устраивать островок безопасности на примыкании с Вокзальной площадью.

В коммунальной корпорации извиняются за временные неудобства и просят учитывать ограничения при планировании маршрута.

Напомним, в Киеве стартовал капитальный ремонт путепровода на пересечении проспекта Николая Бажана с Днепровской набережной - вблизи станции метро "Осокорки".