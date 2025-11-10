- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
В Киеве у Центрального вокзала частично ограничат движение: причины
С 10 по 24 ноября вблизи Центрального вокзала Киева частично будут ограничивать движение по улице Симона Петлюры в Шевченковском районе столицы из-за ремонтных работ.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба "Укрзализныци".
В компании призвали пассажиров планировать маршрут с запасом времени во избежание опозданий на поезд.
Для высадки и посадки пассажиров "Укрзализныця" рекомендует воспользоваться Южным вокзалом.
Карта движения
Как сообщили в "Киевавтодоре", дорожники будут устраивать островок безопасности на примыкании с Вокзальной площадью.
В коммунальной корпорации извиняются за временные неудобства и просят учитывать ограничения при планировании маршрута.
Напомним, в Киеве стартовал капитальный ремонт путепровода на пересечении проспекта Николая Бажана с Днепровской набережной - вблизи станции метро "Осокорки".