Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,98

--0,11

EUR

48,51

--0,02

Наличный курс:

USD

42,08

41,97

EUR

48,86

48,68

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Киеве у Центрального вокзала частично ограничат движение: причины

вокзал в Киеве
В Киеве на две недели ограничат движение по улице на подъезде к железнодорожному вокзалу. Фото: facebook.com

С 10 по 24 ноября вблизи Центрального вокзала Киева частично будут ограничивать движение по улице Симона Петлюры в Шевченковском районе столицы из-за ремонтных работ.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба "Укрзализныци".

В компании призвали пассажиров планировать маршрут с запасом времени во избежание опозданий на поезд.

Для высадки и посадки пассажиров "Укрзализныця" рекомендует воспользоваться Южным вокзалом.

Карта движения

Как сообщили в "Киевавтодоре", дорожники будут устраивать островок безопасности на примыкании с Вокзальной площадью.

В коммунальной корпорации извиняются за временные неудобства и просят учитывать ограничения при планировании маршрута.

Фото 2 — В Киеве у Центрального вокзала частично ограничат движение: причины
Фото: "Киевавтодор"

Напомним, в Киеве стартовал капитальный ремонт путепровода на пересечении проспекта Николая Бажана с Днепровской набережной - вблизи станции метро "Осокорки".

Автор:
Светлана Манько