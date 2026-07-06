Подсолнечная шелуха будет превращать в электроэнергию: агрохолдинг анонсировал проект на $21 млн

Агрохолдинг МХП планирует привлечь 16,8 млн долл. для строительства когенерационной установки мощностью 10 МВт на подсолнечной шелухе в Винницкой области.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на инвестиционный каталог Ukraine Investment Guide 2026, презентованный на Ukraine Recovery Conference 2026 (URC2026) в Гданьске.

О проекте

Общая стоимость строительства оценивается в 21,1 млн долларов. Из этой суммы 4,3 млн долларов МХП готов профинансировать за свой счет, тогда как остальное планирует привлечь в виде акционерного или проектного финансирования.

Проект предусматривает строительство когенерационной установки, которая будет использовать подсолнечную шелуху в качестве биотоплива для одновременного производства электрической и тепловой энергии. Ожидается, что объект будет ежегодно генерировать около 233 ГВтч "зеленой" электроэнергии, а прогнозируемая внутренняя норма доходности (IRR) составит 18,4%.

Выработанную электроэнергию планируют использовать для обеспечения потребностей расположенных рядом маслоэкстракционного и комбикормового предприятий. Излишки электроэнергии компания будет реализовывать на оптовом рынке Украины.

Для проекта уже утверждено технико-экономическое обоснование, земельный участок взят в аренду, а работы находятся на этапе предпроектной подготовки и определения необходимого технологического оборудования. Ввести когенерационную установку в эксплуатацию планируется в 2029 году.

О МХП

МХП – международный агрохолдинг в сфере пищевых и агротехнологий, последовательно развивающий направления биоэнергетики и устойчивого производства. Компания активно инвестирует в энергетическую независимость и внедрение возобновляемых источников энергии.

В 2024 году МХП ввела в эксплуатацию когенерационные установки общей мощностью 18 МВт, а также выстроила около 15 МВт солнечных электростанций для обеспечения собственных производственных нужд.

В 2025 году компания начала коммерческое производство сжиженного биометана (Bio-LNG) и осуществила первый экспорт этой продукции в Европейский Союз. МХП уже более десяти лет развивает биоэнергетические проекты и управляет одним из крупнейших в Европе портфелей биогазовых активов.

Производственные мощности группы расположены в Украине, Испании и странах Юго-Восточной Европы. Общая численность персонала превышает 39 тысяч человек. Продукция компании экспортируется более чем в 80 стран мира, а МХП входит в число лидеров по производству курятины в Европе по данным WattPoultry.

Компания развивает более 15 пищевых брендов и реализует розничные форматы совместно с партнерами, в частности, сети "Мясомаркет" и Döner Маркет. Земельный банк МХП составляет около 350 тыс. га в 12 регионах Украины.

По итогам 2025 года агрохолдинг увеличил чистую прибыль на 29,9% – до 187 млн долларов, при росте выручки на 24% – до 3,766 млрд долларов. Акции МХП с 2008 года торгуются на Лондонской фондовой бирже, а рыночная капитализация компании составляет около 1,07 млрд. долларов.

Напомним, в апреле 2026 года объем экспорта продукции агропромышленного комплекса составил 5,7 млн. т. Этот показатель на 2,8% превышает данные предыдущего месяца. Основным фактором роста стала активизация отгрузок зерновых культур, прежде всего, пшеницы.