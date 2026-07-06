Соняшникове лушпиння перетворюватимуть на електроенергію: агрохолдинг анонсував проєкт на $21 млн

Агрохолдинг МХП планує залучити 16,8 млн дол. для будівництва когенераційної установки потужністю 10 МВт на соняшниковому лушпинні у Вінницькій області.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на інвестиційний каталог Ukraine Investment Guide 2026, презентований на Ukraine Recovery Conference 2026 (URC2026) у Гданську.

Про проєкт

Загальна вартість будівництва оцінюється у 21,1 млн доларів. Із цієї суми 4,3 млн доларів МХП готовий профінансувати власним коштом, тоді як решту планує залучити у вигляді акціонерного або проєктного фінансування.

Проєкт передбачає будівництво когенераційної установки, яка використовуватиме соняшникове лушпиння як біопаливо для одночасного виробництва електричної та теплової енергії. Очікується, що об'єкт щороку генеруватиме близько 233 ГВт·год "зеленої" електроенергії, а прогнозована внутрішня норма прибутковості (IRR) становитиме 18,4%.

Вироблену електроенергію планують використовувати для забезпечення потреб розташованих поруч олійноекстракційного та комбікормового підприємств. Надлишки електроенергії компанія реалізовуватиме на оптовому ринку України.

Наразі для проєкту вже затверджено техніко-економічне обґрунтування, земельну ділянку взято в оренду, а роботи перебувають на етапі передпроєктної підготовки та визначення необхідного технологічного обладнання. Ввести когенераційну установку в експлуатацію планують у 2029 році.

Про МХП

МХП - міжнародний агрохолдинг у сфері харчових та агротехнологій, який послідовно розвиває напрями біоенергетики та сталого виробництва. Компанія активно інвестує в енергетичну незалежність і впровадження відновлюваних джерел енергії.

У 2024 році МХП ввела в експлуатацію когенераційні установки загальною потужністю 18 МВт, а також збудувала близько 15 МВт сонячних електростанцій для забезпечення власних виробничих потреб.

У 2025 році компанія розпочала комерційне виробництво скрапленого біометану (Bio-LNG) та здійснила перший експорт цієї продукції до Європейського Союзу. МХП вже понад десять років розвиває біоенергетичні проєкти та управляє одним із найбільших у Європі портфелів біогазових активів.

Виробничі потужності групи розташовані в Україні, Іспанії та країнах Південно-Східної Європи. Загальна чисельність персоналу перевищує 39 тисяч осіб. Продукція компанії експортується більш ніж у 80 країн світу, а МХП входить до числа лідерів з виробництва курятини в Європі за даними WattPoultry.

Компанія розвиває понад 15 харчових брендів і реалізує роздрібні формати спільно з партнерами, зокрема мережі "М’ясомаркет" і Döner Маркет. Земельний банк МХП становить близько 350 тис. гектарів у 12 регіонах України.

За підсумками 2025 року агрохолдинг збільшив чистий прибуток на 29,9% - до 187 млн доларів, при зростанні виручки на 24% - до 3,766 млрд доларів. Акції МХП з 2008 року торгуються на Лондонській фондовій біржі, а ринкова капіталізація компанії становить близько 1,07 млрд доларів.

Нагадаємо, у квітні 2026 року обсяг експорту продукції агропромислового комплексу становив 5,7 млн т. Цей показник на 2,8% перевищує дані попереднього місяця. Основним фактором зростання стала активізація відвантажень зернових культур, передусім пшениці.