Пограничники с начала военного положения остановили попытки подкупа более чем на 22 млн грн

С начала военного положения пограничники пресекли более 1700 попыток подкупа на общую сумму более 22,4 миллионов гривен.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил прессцентр Государственной пограничной службы.

Взятки на границе

Только в течение сентября пограничники задокументировали 56 попыток подкупа на общую сумму более 747 тысяч гривен.

В частности, в Житомирской области один из военнослужащих отказался от 8 тысяч долларов, которые ему предлагали за незаконное пересечение границы в Беларусь. Об инциденте сообщили в полицию.

В то же время в ведомстве зафиксировали два возможных нарушения антикоррупционного законодательства среди личного состава.

В Государственной пограничной службе подчеркивают, что имеют нулевую толерантность к коррупции. С начала военного положения пограничники пресекли более 1700 попыток предоставления взяток на сумму более 22,4 миллиона гривен. Все выявленные факты расследуются компетентными органами.

Напомним, в августе сообщалось, что украинско-польская граница получит четыре новых сканера из ИИ. Новое оборудование будет размещено на пунктах пропуска "Ягодин", "Рава-Русская", "Краковец" и "Шегини".