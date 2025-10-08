Запланована подія 2

Новини
Дата публікації
Прикордонники з початку воєнного стану зупинили спроби підкупу на понад 22 млн грн

З початку воєнного стану прикордонники припинили понад 1700 спроб підкупу на загальну суму понад 22,4 мільйона гривень. 

Як пише Delo.ua, про це повідомив пресцентр Державної прикордонної служби.

Хабарі на кордоні

Лише протягом вересня прикордонники задокументували 56 спроб підкупу на загальну суму понад 747 тисяч гривень.

Зокрема, на Житомирщині один із військовослужбовців відмовився від 8 тисяч доларів, які йому пропонували за незаконний перетин кордону до Білорусі. Про інцидент повідомили до поліції.

Водночас у відомстві зафіксували два можливі порушення антикорупційного законодавства серед особового складу.

У Державній прикордонній службі наголошують, що мають нульову толерантність до корупції. Від початку воєнного стану прикордонники припинили понад 1700 спроб надання хабарів на суму понад 22,4 мільйона гривень. Усі виявлені факти розслідують компетентні органи.

Нагадаємо, у серпні повідомлялося, що українсько-польський кордон отримає чотири нові сканери з ШІ. Нове обладнання буде розміщено на пунктах пропуску "Ягодин", "Рава-Руська", "Краківець" та "Шегині". 

Автор:
Ольга Опенько