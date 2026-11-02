«Покрова» для посевной: $20 млн страхового покрытия от «Сингента» и UNIQA для защиты запасов агропроизводителей

Агротехнологическая компания "Сингента" и страховая компания UNIQA презентовали программу "Покрова" — страхование товаров "Сингента" от военных рисков на складах украинских агропроизводителей. Программа призвана помочь фермерам сохранить критически важные для посевной запасы семян и средств защиты растений и обеспечить непрерывность производства в условиях войны.

Первый страховой пакет покрытия рисков составляет $20 млн и позволит обеспечить защиту запасов примерно на 100 складах агропроизводителей с осени 2026 по лето 2027 года.

Украинские фермеры работают в условиях постоянных военных угроз. Ракетные удары, атаки дронов, взрывы, обломки и пожары могут привести к повреждению или полному уничтожению запасов на складах. Для хозяйства это прямые материальные потери и риск срыва полевых работ, а значит, ослабление бизнеса и собственной конкурентоспособности.

«Покров» дополняет портфолио инновационных агрорешений «Сингента» в сфере страхования и финансирования. В то же время, с программой погодного индексного страхования «МетеоЗащита» и финансовой программой «ЛегкоПосевная» она является частью комплексного предложения компании для украинских сельхозпроизводителей.

Это предложение объединяет высококачественные семена, современные средства защиты растений, цифровые решения, агротехнические сервисы, а также инструменты управления рисками и финансовой поддержки. Покров добавляет к ней новый уровень защиты: помогает обезопасить важные производственные ресурсы уже после их приобретения и размещения на складе агропроизводителя.

«У фермера всегда есть план на сезон: когда закупить ресурсы, когда выйти в поле, как вырастить урожай. Без поправок, конечно, не бывает. Однако то, что несет война, это высшая точка неопределенности и рисков. Война постоянно добавляет к этому плану то, чего там никогда не должно быть, — безопасность жизни людей, собственного имущества и запасов на складе. Именно из-за защиты запасов на складе родилась «Покрова». Это решение не остановит ракету или дрон и не убережет состав от разрушений, но оно может добавить фермеру чуть больше внутреннего покоя: в случае потери из-за военных действий запасов будет применен понятный механизм, который поможет их восстановить. Таким образом, фермер передает часть военного риска компании «Сингента» и страховому партнеру UNIQA. Для нас это прежде всего о поддержке людей, которые, несмотря ни на что, продолжают работать на нашей земле», — комментирует Александр Черныш, директор отдела продаж семян компании «Сингента».

Александр Черныш

Роман Хрипко, руководитель отдела страховых и банковских решений компании «Сингента», добавляет:

«Исторически стремительный прогресс часто происходит именно в военное время, когда необходимо действовать быстро, продуманно и эффективно. Сегодня «Покров» – один из таких примеров. Это инновационный страховой "гибрид". Он совмещает традиционное страхование грузов и хранение с покрытием военных рисков и модель распределения рисков между «Сингентом» и UNIQA. Первый слой рисков берет на себя "Сингента". Мы интегрировали проверенные операционные процессы индексного страхования «Метеозащита» и нашей партнерской программы с банками «ЛегкоПосевная». А еще включили это решение в цифровую платформу ConfidenceClub – с простым и понятным подключением. Мы предоставляем агропроизводителю наш «Пакет спокойствия» – набор инструментов для более уверенного хозяйствования».

Роман Хрипко

Для участия агропроизводитель регистрирует один или несколько складов, указывает их расположение и представляет информацию о закупках товаров «Сингента». После проверки данных сельхозпроизводитель получает страховой сертификат с определенным лимитом покрытия.

Страховая защита активируется на основании подтвержденных закупок. Для клиентов, покупающих продукцию непосредственно у «Сингента», учет происходит автоматически. При приобретении через официального дистрибьютора аграрий предоставляет документы, подтверждающие закупку.

Программа охватывает физическое уничтожение или повреждение застрахованных товаров в результате военных действий и применения оружия — это, в частности, ракетные удары, атаки БпЛА, авиабомбы, боеприпасы, а также косвенные последствия таких событий, как взрывная волна, обломки, разрушения зданий и пожаров.

В случае наступления страхового случая агропроизводитель уведомляет страхового партнера и представляет необходимые подтверждающие документы. После принятия решения страховое возмещение направляется на восстановление запаса товаров "Сингента" той же категории через компанию или ее официального дистрибьютора.

Программа действует для семян и средств защиты растений «Сингента», приобретенных в период, определенный условиями сезона 2026-2027 годов. Страховое покрытие распространяется на склады, отвечающие установленным критериям безопасности и расположения.

Покрытие предполагает страхование полной стоимости товара по НДС и нулевую франшизу. Страховой предел определяется отдельно для каждой локации и указывается в страховом сертификате. Участие возможно с несколькими складами, что позволяет агропроизводителю распределить запасы между локациями и более гибко организовать их хранение.

Дмитрий Долецкий, руководитель дирекции по работе с крупными корпоративными клиентами по имущественному страхованию UNIQA, объясняет :

«Страхование исторически развивалось как форма взаимопомощи и распределения рисков между людьми и бизнесом. Для UNIQA важно соблюдать этот принцип, особенно сегодня, когда поддержка аграрного сектора имеет большое значение для устойчивости украинской экономики. Военные риски — одни из самых сложных для страхования, и поэтому необходимо искать возможности защиты там, где они до сих пор были ограничены. Участие в программе «Покрова» позволяет нам применить собственный опыт, чтобы помочь украинским агропроизводителям хранить ресурсы, необходимые для работы, и более уверенно планировать свою деятельность в условиях войны».

Дмитрий Долецкий

Вячеслав Нескоромюк, директор по производству ООО «ТАК-АГРО», Киевская область, отмечает:

«Наше предприятие хозяйничает в Киевской, Винницкой и Одесской областях и обрабатывает около 11 тысяч гектаров земли. Работа в разных регионах дает нам более широкий производственный опыт, но в то же время хорошо показывает, насколько по-разному на результат могут влиять погода, логистика и другие вызовы. Фокусируемся преимущественно на выращивании озимой пшеницы, подсолнечника и кукурузы. Используем семена "Сингента", средства защиты растений, а также страховые решения компании. С «МетеоЗащита» – программой погодного индексного страхования – мы работаем почти с самого ее запуска, уже около десяти лет. За это время неоднократно получали существенные компенсации из-за неблагоприятных погодных условий. В этом году мы также застраховали товары Сингента на своих складах от последствий войны из-за Покрова. В нынешних реалиях, к сожалению, приходится думать и о защите запасов. Пусть страховой случай никогда не станет, но с программой действительно спокойнее».

Вячеслав Нескоромюк

«Покров» – это пример ответственного партнерства с украинским фермером в военное время. Когда появляется практический и эффективный инструмент, агропроизводитель получает больше уверенности в принятии решений, от которых зависит деятельность его хозяйства, следующий сезон и урожай. Подробные условия участия и регистрация.