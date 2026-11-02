«Покрова» для посівної: $20 млн страхового покриття від «Сингента» і UNIQA для захисту запасів агровиробників

Агротехнологічна компанія «Сингента» і страхова компанія UNIQA презентували програму «Покрова» — страхування товарів «Сингента» від воєнних ризиків на складах українських агровиробників. Програма покликана допомогти фермерам зберегти критично важливі для посівної запаси насіння та засобів захисту рослин і забезпечити безперервність виробництва в умовах війни.

Перший страховий пакет покриття ризиків становить $20 млн і дасть змогу забезпечити захист запасів приблизно на 100 складах агровиробників з осені 2026-го до літа 2027 року.

Українські фермери працюють в умовах постійних воєнних загроз. Ракетні удари, атаки дронів, вибухи, уламки та пожежі можуть призвести до пошкодження або повного знищення запасів на складах. Для господарства це прямі матеріальні втрати й ризик зриву польових робіт, а відтак — послаблення бізнесу і власної конкурентоспроможності.

«Покрова» доповнює портфоліо інноваційних агрорішень «Сингента» у сфері страхування та фінансування. Водночас із програмою погодного індексного страхування «МетеоЗахист» і фінансовою програмою «ЛегкоПосівна» вона є частиною комплексної пропозиції компанії для українських сільгоспвиробників.

Ця пропозиція об’єднує високоякісне насіння, сучасні засоби захисту рослин, цифрові рішення, агротехнічні сервіси, а також інструменти управління ризиками й фінансової підтримки. «Покрова» додає до неї новий рівень захисту: допомагає убезпечити важливі виробничі ресурси вже після їх придбання та розміщення на складі агровиробника.

«У фермера завжди є план на сезон: коли закупити ресурси, коли вийти в поле, як виростити врожай. Без «поправок», звісно, не буває. Однак те, що несе війна — це найвища точка невизначеності та ризиків. Війна постійно додає до цього плану те, чого там ніколи не мало б бути, — безпеку життя людей, власного майна і запасів на складі. Саме з потреби захисту запасів на складі народилася «Покрова». Це рішення не зупинить ракету чи дрон і не вбереже склад від руйнувань, але воно може додати фермеру трохи більше внутрішнього спокою: у разі втрати через воєнні дії запасів, буде застосований зрозумілий механізм, який допоможе їх відновити. Таким чином фермер передає частину воєнного ризику компанії «Сингента» і страховому партнерові UNIQA. Для нас це передусім про підтримку людей, які попри все продовжують працювати на нашій землі», — коментує Олександр Черниш, директор відділу продажу насіння компанії «Сингента».

Олександр Черниш

Роман Хрипко, керівник відділу страхових та банківських рішень компанії «Сингента», додає:

«Історично найстрімкіший прогрес часто відбувається саме у воєнні часи, коли необхідно діяти швидко, продумано й ефективно. Сьогодні «Покрова» — один із таких прикладів. Це інноваційний страховий «гібрид». Він поєднує традиційне страхування вантажів і зберігання з покриттям воєнних ризиків та модель розподілу ризиків між «Сингента» і UNIQA. Перший шар ризиків бере на себе «Сингента». Ми інтегрували перевірені операційні процеси індексного страхування «МетеоЗахист» і нашої партнерської програми з банками «ЛегкоПосівна». А ще включили це рішення в цифрову платформу ConfidenceClub — з простим і зрозумілим підключенням. Ми надаємо агровиробнику наш «Пакет спокою» - набір інструментів для впевненішого господарювання».

Роман Хрипко

Для участі агровиробник реєструє один або кілька складів, зазначає їх розташування та подає інформацію про здійснені закупівлі товарів «Сингента». Після перевірки даних сільгоспвиробник отримує страховий сертифікат із визначеним лімітом покриття.

Страховий захист активується на підставі підтверджених закупівель. Для клієнтів, які купують продукцію безпосередньо у «Сингента», облік відбувається автоматично. У разі придбання через офіційного дистриб’ютора аграрій надає документи, що підтверджують закупівлю.

Програма охоплює фізичне знищення або пошкодження застрахованих товарів унаслідок воєнних дій і застосування зброї — це, зокрема, ракетні удари, атаки БпЛА, авіабомби, боєприпаси, а також непрямі наслідки таких подій, як вибухова хвиля, уламки, руйнування будівель і пожеж.

У разі настання страхового випадку агровиробник повідомляє страхового партнера і подає необхідні підтвердні документи. Після ухвалення рішення страхове відшкодування спрямовується на відновлення запасу товарів «Сингента» тієї самої категорії через компанію або її офіційного дистриб’ютора.

Програма діє для насіння та засобів захисту рослин «Сингента», придбаних у період, визначений умовами сезону 2026–2027 років. Страхове покриття поширюється на склади, які відповідають установленим критеріям безпеки і розташування.

Покриття передбачає страхування повної вартості товару з ПДВ і нульову франшизу. Страховий ліміт визначається окремо для кожної локації та вказується у страховому сертифікаті. Участь можлива з кількома складами, що дозволяє агровиробнику розподілити запаси між локаціями та гнучкіше організувати їх зберігання.

Дмитро Долецький, керівник дирекції по роботі з великими корпоративними клієнтами з майнового страхування UNIQA, пояснює:

«Страхування історично розвивалося як форма взаємодопомоги і розподілу ризиків між людьми й бізнесом. Для UNIQA важливо зберігати цей принцип, особливо сьогодні, коли підтримка аграрного сектора має велике значення для стійкості української економіки. Воєнні ризики — одні з найскладніших для страхування, і саме тому необхідно шукати можливості захисту там, де вони досі були обмежені. Участь у програмі «Покрова» дає нам змогу застосувати власний досвід, щоб допомогти українським агровиробникам зберігати ресурси, необхідні для роботи, і впевненіше планувати свою діяльність в умовах війни».

Дмитро Долецький

В’ячеслав Нескоромюк, директор з виробництва ТОВ «ТАК-АГРО», Київська область, зазначає:

«Наше підприємство господарює у Київській, Вінницькій та Одеській областях і обробляє близько 11 тисяч гектарів землі. Робота в різних регіонах дає нам ширший виробничий досвід, але водночас добре показує, наскільки по-різному на результат можуть впливати погода, логістика та інші виклики. Фокусуємося переважно на вирощуванні озимої пшениці, соняшнику та кукурудзи. Використовуємо насіння «Сингента», засоби захисту рослин, а також страхові рішення компанії. Із «МетеоЗахист» - програмою погодного індексного страхування - ми працюємо майже від самого її запуску, уже близько десяти років. За цей час неодноразово отримували суттєві компенсації через несприятливі погодні умови. Цього року ми також застрахували товари «Сингента» на своїх складах від наслідків війни через «Покрову». У нинішніх реаліях, на жаль, доводиться думати і про захист запасів. Нехай страховий випадок ніколи не стане, але з програмою справді спокійніше».

В’ячеслав Нескоромюк

«Покрова» — це приклад відповідального партнерства з українським фермером у воєнний час. Коли з’являється практичний і ефективний інструмент, агровиробник отримує більше впевненості для ухвалення рішень, від яких залежить діяльність його господарства, наступний сезон і врожай. Детальні умови участі та реєстрація.