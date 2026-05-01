Портфель инвестиций в восстановление и развитие "Укрзализныци" превысил миллиард евро

Укрзализныця
Портфель международных проектов УЗ превысил 1 млрд евро / Укрзалізниця

Объем международных проектов АО "Укрзализныця" достиг отметки более 1 млрд евро. Данные средства не прямое финансирование текущей деятельности, а формируют инвестиционный портфель для восстановления и развития железнодорожной сети.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Railinsider.

Как отметил директор офиса международных проектов компании Владимир Шемаев на конференции "Железные дороги Украины: развитие и инвестиции", эти ресурсы направлены на поддержание стабильности инфраструктуры и подготовку к этапам послевоенного восстановления.

"Это не значит, что нам дали миллиард евро на жизнь. Нет. То есть это именно инвестиции в поддержку устойчивости и инвестиции в будущее... Руководство нам поставило задачу искать ресурсы извне, не из грузоотправителей, не из правительства, а извне... Это гранты, льготные ссуды, пакеты помощи", — пояснил он.

В настоящее время работа ведется по следующим направлениям:

  • получение безвозвратных грантов от иностранных партнеров;
  • привлечение льготных ссуд на длительный срок;
  • использование специальных пакетов международной помощи.

Отдельным приоритетом является получение статуса официального получателя гуманитарной помощи. Компания ведет переговоры с правительством, чтобы иметь возможность получать материалы некоммерческого характера, такие как рельсы или специальное оборудование напрямую.

Шемаев отметил, что даже на пятый год войны у "Укрзализныци" нет механизма для приема подобной помощи в формате гуманитарных грузов. "Мы надеемся, что в этом полугодии такое правительственное решение будет принято", - добавил он.

Отметим , "Укрзализныця" активно сотрудничает с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), недавно выделившим 54 млн евро на развитие энергетической независимости компании, поддержку ветеранов и профессиональное развитие работников.

Татьяна Ковальчук