Портфель інвестицій у відновлення та розвиток "Укрзалізниці" перевищив мільярд євро

Укрзалізниця
Обсяг міжнародних проєктів АТ "Укрзалізниця" досяг позначки понад 1 млрд євро. Дані кошти не є прямим фінансуванням поточної діяльності, а формують інвестиційний портфель для відновлення та розвитку залізничної мережі. 

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Railinsider.

Як зазначив директор офісу міжнародних проєктів компанії Володимир Шемаєв під час конференції "Залізниці України: розвиток та інвестиції", ці ресурси спрямовані на підтримку стабільності інфраструктури та підготовку до етапів повоєнного відновлення.

"Це не значить, що нам дали мільярд євро на життя. Ні. Тобто це саме інвестиції в підтримку стійкості і інвестиції в майбутнє… Керівництво нам поставило завдання шукати ресурси ззовні, не з вантажовідправників, не з уряду, а ззовні… Це гранти, пільгові позики, пакети допомоги", — пояснив він.

Наразі робота ведеться у таких напрямках:

  • отримання безповоротних грантів від іноземних партнерів; 
  • залучення пільгових позик на тривалий термін; 
  • використання спеціальних пакетів міжнародної фінансової допомоги.

Окремим пріоритетом є отримання статусу офіційного отримувача гуманітарної допомоги. Компанія веде перемовини з урядом, щоб мати можливість отримувати матеріали некомерційного характеру, такі як рейки чи спеціальне обладнання, напряму.

Шемаєв зауважив, що навіть на п'ятий рік війни "Укрзалізниця" не має механізму для прийому подібної допомоги у форматі гуманітарних вантажів. "Ми сподіваємося, що в цьому півріччі таке урядове рішення буде ухвалено", — додав він.

Зауважимо, "Укрзалізниця" активно співпрацює з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) та Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР), які нещодавно виділили 54 млн євро на розвиток енергетичної незалежністі компанії, підтримку ветеранів та професійний розвиток працівників.

Автор:
Тетяна Ковальчук