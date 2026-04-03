AI Лидеры
Четыре года
большой войны
Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери

2025 року
Лідери
бізнес-репутації
Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху
з Ощадом
Лучшие
работодатели 2025
Свое 

дело
Инвестиции 

в образование
Обучение 

для жизни
ТОП 50 

СЕО
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart 

Money

Посевная без пауз: ПриватБанк помогает аграриям с финансированием топлива

Кредит на горючее для агросектора: 0,01% годовых и отсрочка платежа / ПриватБанк

ПриватБанк запустил две партнерские программы финансирования закупки горючего для агропроизводителей. Аграрии могут получить финансирование до 12 месяцев под 0,01% годовых в первые три месяца без комиссии, что позволяет закупать топливо во время посевной и рассчитываться после получения дохода.

Кредит на горючее для агросектора

Украинские фермеры и агрокомпании получили новый инструмент для поддержки работы во время посевной. ПриватБанк ввел сразу две партнерские программы льготного финансирования закупки горючего, ориентированные как на мелкий опт, так и на большие поставки.

Программы призваны покрыть оборотные расходы агропредприятий в сезонных полевых работах. Фермеры могут получить финансирование сроком до 12 месяцев со ставкой 0,01% годовых в первые три месяца без комиссии за выдачу кредита. Это позволяет закупать горючее сейчас и рассчитываться после получения дохода.

Партнерами банка стали компании UPG, один из крупных игроков рынка светлых нефтепродуктов, и VST, импортер горючего с международных рынков. Сотрудничество обеспечивает аграриям доступ к разным каналам поставок и повышает надежность программы в условиях нестабильного рынка.

Напомним, посевная кампания уже началась в 17 областях Украины в привычные календарные сроки. По состоянию на конец марта хозяйства засеяли около 200 тыс. га земель. Первыми начали работу аграрии южных регионов, фокусируясь на яровом ячмене, горохе и овсе.

Автор:
Ольга Опенько