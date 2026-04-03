Посевная без пауз: ПриватБанк помогает аграриям с финансированием топлива

ПриватБанк запустил две партнерские программы финансирования закупки горючего для агропроизводителей. Аграрии могут получить финансирование до 12 месяцев под 0,01% годовых в первые три месяца без комиссии, что позволяет закупать топливо во время посевной и рассчитываться после получения дохода.

Как сообщает Delo.ua, об этом информирует пресс-служба финучреждения.

Кредит на горючее для агросектора

Украинские фермеры и агрокомпании получили новый инструмент для поддержки работы во время посевной. ПриватБанк ввел сразу две партнерские программы льготного финансирования закупки горючего, ориентированные как на мелкий опт, так и на большие поставки.

Программы призваны покрыть оборотные расходы агропредприятий в сезонных полевых работах. Фермеры могут получить финансирование сроком до 12 месяцев со ставкой 0,01% годовых в первые три месяца без комиссии за выдачу кредита. Это позволяет закупать горючее сейчас и рассчитываться после получения дохода.

Партнерами банка стали компании UPG, один из крупных игроков рынка светлых нефтепродуктов, и VST, импортер горючего с международных рынков. Сотрудничество обеспечивает аграриям доступ к разным каналам поставок и повышает надежность программы в условиях нестабильного рынка.

Напомним, посевная кампания уже началась в 17 областях Украины в привычные календарные сроки. По состоянию на конец марта хозяйства засеяли около 200 тыс. га земель. Первыми начали работу аграрии южных регионов, фокусируясь на яровом ячмене, горохе и овсе.