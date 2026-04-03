Посівна без пауз: ПриватБанк допомагає аграріям з фінансуванням пального

кредит
Кредит на пальне для агросектору: 0,01% річних і відстрочка платежу / ПриватБанк

ПриватБанк запустив дві партнерські програми фінансування закупівлі пального для агровиробників. Аграрії можуть отримати фінансування до 12 місяців під 0,01% річних у перші три місяці без комісії, що дозволяє закуповувати пальне під час посівної і розраховуватись після отримання доходу.

Українські фермери та агрокомпанії отримали новий інструмент для підтримки роботи під час посівної. ПриватБанк запровадив одразу дві партнерські програми пільгового фінансування закупівлі пального, орієнтовані як на дрібний опт, так і на великі поставки.

Програми покликані покрити обігові витрати агропідприємств під час сезонних польових робіт. Фермери можуть отримати фінансування строком до 12 місяців зі ставкою 0,01% річних у перші три місяці та без комісії за видачу кредиту. Це дозволяє закуповувати пальне зараз і розраховуватися після отримання доходу.

Партнерами банку стали компанії UPG, один із великих гравців ринку світлих нафтопродуктів, та VST, імпортер пального з міжнародних ринків. Співпраця забезпечує аграріям доступ до різних каналів постачання та підвищує надійність програми в умовах нестабільного ринку.

Нагадаємо, посівна кампанія вже розпочалася у 17 областях України у звичні календарні терміни. Станом на кінець березня господарства засіяли майже 200 тис. га земель. Першими роботу розпочали аграрії південних регіонів, фокусуючись на ярому ячмені, горосі та вівсі.

Ольга Опенько