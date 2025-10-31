После двухнедельного перерыва сервисы ГРАГС в семи областях снова доступны онлайн

В Украине после технической паузы, продолжавшейся с 17 октября, полностью возобновлена работа онлайн-услуг Государственной регистрации актов гражданского состояния (ГРАГС). Сервисы снова доступны жителям семи областей Западной Украины.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Дію".

В частности, работа сервисов возобновлена в Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской, Тернопольской и Черновицкой областях.

Граждане этих регионов снова могут получить:

повторную выдачу свидетельства рождения;

повторную выдачу свидетельства об изменении имени;

повторную выдачу свидетельства о браке;

повторную выдачу свидетельства о расторжении брака;

повторную выдачу свидетельства смерти;

выписка о рождении;

выписка об изменении имени;

выписка о браке;

выписка о расторжении брака;

выдержка о смерти;

услугу "єМалятко".

Теперь жители указанных регионов снова могут воспользоваться всеми цифровыми сервисами – просто через "Дію".

Напомним, недавно из-за реорганизации Минюста часть онлайн-услуг в Государственной регистрации актов гражданского состояния была временно недоступна в семи регионах.

