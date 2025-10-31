Запланована подія 2

Категория
Новости
Дата публикации
После двухнедельного перерыва сервисы ГРАГС в семи областях снова доступны онлайн

ноутбук, женщина, смартфон
Онлайн-услуги ГРАГС снова доступны жителям 7 областей. / Freepik

В Украине после технической паузы, продолжавшейся с 17 октября, полностью возобновлена работа онлайн-услуг Государственной регистрации актов гражданского состояния (ГРАГС). Сервисы снова доступны жителям семи областей Западной Украины.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Дію".

В частности, работа сервисов возобновлена в Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской, Тернопольской и Черновицкой областях.

Граждане этих регионов снова могут получить:

  • повторную выдачу свидетельства рождения;
  • повторную выдачу свидетельства об изменении имени;
  • повторную выдачу свидетельства о браке;
  • повторную выдачу свидетельства о расторжении брака;
  • повторную выдачу свидетельства смерти;
  • выписка о рождении;
  • выписка об изменении имени;
  • выписка о браке;
  • выписка о расторжении брака;
  • выдержка о смерти;
  • услугу "єМалятко".

Теперь жители указанных регионов снова могут воспользоваться всеми цифровыми сервисами – просто через "Дію".

Напомним, недавно из-за реорганизации Минюста часть онлайн-услуг в Государственной регистрации актов гражданского состояния была временно недоступна в семи регионах.

Автор:
Татьяна Ковальчук