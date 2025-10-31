- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
После двухнедельного перерыва сервисы ГРАГС в семи областях снова доступны онлайн
В Украине после технической паузы, продолжавшейся с 17 октября, полностью возобновлена работа онлайн-услуг Государственной регистрации актов гражданского состояния (ГРАГС). Сервисы снова доступны жителям семи областей Западной Украины.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Дію".
В частности, работа сервисов возобновлена в Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской, Тернопольской и Черновицкой областях.
Граждане этих регионов снова могут получить:
- повторную выдачу свидетельства рождения;
- повторную выдачу свидетельства об изменении имени;
- повторную выдачу свидетельства о браке;
- повторную выдачу свидетельства о расторжении брака;
- повторную выдачу свидетельства смерти;
- выписка о рождении;
- выписка об изменении имени;
- выписка о браке;
- выписка о расторжении брака;
- выдержка о смерти;
- услугу "єМалятко".
Теперь жители указанных регионов снова могут воспользоваться всеми цифровыми сервисами – просто через "Дію".
Напомним, недавно из-за реорганизации Минюста часть онлайн-услуг в Государственной регистрации актов гражданского состояния была временно недоступна в семи регионах.