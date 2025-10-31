- Категорія
Після двотижневої перерви сервіси ДРАЦС у семи областях знову доступні онлайн
В Україні після технічної паузи, що тривала з 17 жовтня, повністю відновлено роботу онлайн-послуг Державної реєстрації актів цивільного стану (ДРАЦС). Сервіси знову доступні для мешканців семи областей заходу України.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Дію".
Зокрема, робота сервісів відновлена у Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Рівненській, Тернопільській та Чернівецькій областях.
Громадяни цих регіонів знову можуть отримати:
- повторну видачу свідоцтва про народження;
- повторну видачу свідоцтва про зміну імені;
- повторну видачу свідоцтва про шлюб;
- повторну видачу свідоцтва про розірвання шлюбу;
- повторну видачу свідоцтва про смерть;
- витяг про народження;
- витяг про зміну імені;
- витяг про шлюб;
- витяг про розірвання шлюбу;
- витяг про смерть;
- послугу "єМалятко".
Тепер мешканці зазначених регіонів знову можуть скористатися всіма цифровими сервісами — просто через "Дію".
Нагадаємо, нещодавно через реорганізацію Мін’юсту частина онлайн-послуг у Державній реєстрації актів цивільного стану була тимчасово недоступною у семи регіонах.