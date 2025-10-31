Запланована подія 2

Новини
Після двотижневої перерви сервіси ДРАЦС у семи областях знову доступні онлайн

ноутбук, жінка, смартфон
Онлайн-послуги ДРАЦС знову доступні для мешканців 7 областей. / Freepik

В Україні після технічної паузи, що тривала з 17 жовтня, повністю відновлено роботу онлайн-послуг Державної реєстрації актів цивільного стану (ДРАЦС). Сервіси знову доступні для мешканців семи областей заходу України.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Дію".

Зокрема, робота сервісів відновлена у Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Рівненській, Тернопільській та Чернівецькій областях.

Громадяни цих регіонів знову можуть отримати:

  • повторну видачу свідоцтва про народження; 
  • повторну видачу свідоцтва про зміну імені; 
  • повторну видачу свідоцтва про шлюб; 
  • повторну видачу свідоцтва про розірвання шлюбу; 
  • повторну видачу свідоцтва про смерть; 
  • витяг про народження; 
  • витяг про зміну імені; 
  • витяг про шлюб; 
  • витяг про розірвання шлюбу; 
  • витяг про смерть; 
  • послугу "єМалятко".

Тепер мешканці зазначених регіонів знову можуть скористатися всіма цифровими сервісами — просто через "Дію".

Нагадаємо, нещодавно через реорганізацію Мін’юсту частина онлайн-послуг у Державній реєстрації актів цивільного стану була тимчасово недоступною у семи регіонах.

Автор:
Тетяна Ковальчук