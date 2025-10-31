Після двотижневої перерви сервіси ДРАЦС у семи областях знову доступні онлайн

В Україні після технічної паузи, що тривала з 17 жовтня, повністю відновлено роботу онлайн-послуг Державної реєстрації актів цивільного стану (ДРАЦС). Сервіси знову доступні для мешканців семи областей заходу України.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Дію".

Зокрема, робота сервісів відновлена у Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Рівненській, Тернопільській та Чернівецькій областях.

Громадяни цих регіонів знову можуть отримати:

повторну видачу свідоцтва про народження;

повторну видачу свідоцтва про зміну імені;

повторну видачу свідоцтва про шлюб;

повторну видачу свідоцтва про розірвання шлюбу;

повторну видачу свідоцтва про смерть;

витяг про народження;

витяг про зміну імені;

витяг про шлюб;

витяг про розірвання шлюбу;

витяг про смерть;

послугу "єМалятко".

Тепер мешканці зазначених регіонів знову можуть скористатися всіма цифровими сервісами — просто через "Дію".

Нагадаємо, нещодавно через реорганізацію Мін’юсту частина онлайн-послуг у Державній реєстрації актів цивільного стану була тимчасово недоступною у семи регіонах.

