Тимчасово не працюватимуть онлайн-послуги ДРАЦС у семи областях

Через реорганізацію Мін’юсту частина онлайн-послуг ДРАЦС буде тимчасово недоступною у Івано-Франківській, Волинській, Закарпатській, Львівській, Рівненській, Тернопільській та Чернівецькій областях.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Дію".

Серед послуг, які на паузі:

повторна видача свідоцтв про народження, зміну імені, шлюб, розірвання шлюбу, смерть;

отримання витягів про народження, зміну імені, шлюб, розірвання шлюбу та смерть;

"єМалятко" — послуга тимчасово не працюватиме також у ЦНАПах та пологових будинках.

Якщо ви вже замовили та оплатили одну з цих послуг, перевірте, чи підписали та відправили заяву. Це потрібно зробити сьогодні, щоб ДРАЦС встиг її опрацювати.

Якщо не встигли — після відновлення роботи сервісів можна буде подати нову заяву або звернутися безпосередньо до відділу ДРАЦС з квитанцією.

"Стежте за оновленнями — ми повідомимо, коли сервіси знову запрацюють", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно у "Дії" були тимчасово не доступні послуги, пов’язані із заміною техпаспорта та перереєстрацією авто.