Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,64

--0,12

EUR

48,52

--0,01

Готівковий курс:

USD

41,75

41,65

EUR

48,95

48,74

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Тимчасово не працюватимуть онлайн-послуги ДРАЦС у семи областях

не працюватимуть онлайн-послуги ДРАЦС у 7 областях
не працюватимуть онлайн-послуги ДРАЦС у 7 областях / Дія

Через реорганізацію Мін’юсту частина онлайн-послуг ДРАЦС буде тимчасово недоступною у Івано-Франківській, Волинській, Закарпатській, Львівській, Рівненській, Тернопільській та Чернівецькій областях.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Дію".

Серед послуг, які на паузі:

  • повторна видача свідоцтв про народження, зміну імені, шлюб, розірвання шлюбу, смерть;
  • отримання витягів про народження, зміну імені, шлюб, розірвання шлюбу та смерть;
  • "єМалятко" — послуга тимчасово не працюватиме також у ЦНАПах та пологових будинках.

Якщо ви вже замовили та оплатили одну з цих послуг, перевірте, чи підписали та відправили заяву. Це потрібно зробити сьогодні, щоб ДРАЦС встиг її опрацювати.

Якщо не встигли — після відновлення роботи сервісів можна буде подати нову заяву або звернутися безпосередньо до відділу ДРАЦС з квитанцією.

"Стежте за оновленнями — ми повідомимо, коли сервіси знову запрацюють", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно у "Дії" були тимчасово не доступні послуги, пов’язані із заміною техпаспорта та перереєстрацією авто. 

Автор:
Тетяна Гойденко