Категория
Новости
Дата публикации
Временно не будут работать онлайн-услуги ГРАГС в семи областях

Из-за реорганизации Минюста часть онлайн-услуг Государственной регистрации актов гражданского состояния (ГРАГС) будет временно недоступна в Ивано-Франковской, Волынской, Закарпатской, Львовской, Ровенской, Тернопольской и Черновицкой областях.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Дію".

Среди услуг на паузе:

  • повторная выдача свидетельств о рождении, смене имени, браке, расторжении брака, смерти;
  • получение выдержек о рождении, смене имени, браке, расторжении брака и смерти;
  • "еМалятко" — услуга временно не будет работать также в ЦПАУ и роддомах.

Если вы уже заказали и оплатили одну из этих услуг, проверьте, подписали и отправили заявление. Это нужно сделать сегодня, чтобы ГРАГС успел ее проработать.

Если не успели, после возобновления работы сервисов можно будет подать новое заявление или обратиться непосредственно в отдел ГРАГС с квитанцией.

"Следите за обновлениями - мы сообщим, когда сервисы снова заработают", - говорится в сообщении.

Напомним, недавно у "Дії" были временно не доступны услуги, связанные с заменой техпаспорта и перерегистрацией авто.

Автор:
Татьяна Гойденко