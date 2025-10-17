Временно не будут работать онлайн-услуги ГРАГС в семи областях

Из-за реорганизации Минюста часть онлайн-услуг Государственной регистрации актов гражданского состояния (ГРАГС) будет временно недоступна в Ивано-Франковской, Волынской, Закарпатской, Львовской, Ровенской, Тернопольской и Черновицкой областях.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Дію".

Среди услуг на паузе:

повторная выдача свидетельств о рождении, смене имени, браке, расторжении брака, смерти;

получение выдержек о рождении, смене имени, браке, расторжении брака и смерти;

"еМалятко" — услуга временно не будет работать также в ЦПАУ и роддомах.

Если вы уже заказали и оплатили одну из этих услуг, проверьте, подписали и отправили заявление. Это нужно сделать сегодня, чтобы ГРАГС успел ее проработать.

Если не успели, после возобновления работы сервисов можно будет подать новое заявление или обратиться непосредственно в отдел ГРАГС с квитанцией.

"Следите за обновлениями - мы сообщим, когда сервисы снова заработают", - говорится в сообщении.

Напомним, недавно у "Дії" были временно не доступны услуги, связанные с заменой техпаспорта и перерегистрацией авто.