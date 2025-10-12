"Дія" временно приостанавливает некоторые автоуслуги из-за новых тарифов на бланки

С 13 октября временно не будут доступны услуги в приложении "Дія", связанные с заменой техпаспорта и перерегистрацией авто. Это связано с новым тарифом на бланки, из-за которого изменится стоимость некоторых водительских услуг.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Дія".

Сервисному центру МВД нужно время, чтобы подготовить систему к новым условиям, поэтому пользователи временно не смогут заказывать эти услуги онлайн.

Услуги снова заработают через несколько дней, и водители смогут заменять техпаспорта, покупать или продавать авто в несколько кликов.

"Только что будет "зеленый свет", мы обязательно сообщим пользователям", - отмечают в "Дія".

Добавим, цифровые услуги для водителей в "Дії" ежегодно экономят государству и украинцам более 4,5 млрд грн. Переход всех водителей на онлайн-сервисы может принести экономию более 10 млрд. грн.

Услуги для водителей в приложении "Дія" остаются одними из самых популярных среди украинцев. Ежегодно пользователи осуществляют более 13,3 миллионов онлайн-операций — от замены водительского удостоверения и свидетельства о регистрации до перерегистрации автомобиля.

Напомним, украинский маркетплейс AUTO.RIA первым на автомобильном рынке интегрировал услугу "Дія" с перерегистрация авто. Теперь переоформить автомобиль, выбранный на маркетплейсе, возможно в несколько кликов.