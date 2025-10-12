Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,51

+0,10

EUR

48,21

+0,07

Наличный курс:

USD

41,55

41,42

EUR

48,65

48,40

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

"Дія" временно приостанавливает некоторые автоуслуги из-за новых тарифов на бланки

действие
Это связано с новым тарифом на бланки. / Дія

С 13 октября временно не будут доступны услуги в приложении "Дія", связанные с заменой техпаспорта и перерегистрацией авто. Это связано с новым тарифом на бланки, из-за которого изменится стоимость некоторых водительских услуг.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Дія".

Сервисному центру МВД нужно время, чтобы подготовить систему к новым условиям, поэтому пользователи временно не смогут заказывать эти услуги онлайн.

Услуги снова заработают через несколько дней, и водители смогут заменять техпаспорта, покупать или продавать авто в несколько кликов.

"Только что будет "зеленый свет", мы обязательно сообщим пользователям", - отмечают в "Дія".

Добавим, цифровые услуги для водителей в "Дії" ежегодно экономят государству и украинцам более 4,5 млрд грн. Переход всех водителей на онлайн-сервисы может принести экономию более 10 млрд. грн.

Услуги для водителей в приложении "Дія" остаются одними из самых популярных среди украинцев. Ежегодно пользователи осуществляют более 13,3 миллионов онлайн-операций — от замены водительского удостоверения и свидетельства о регистрации до перерегистрации автомобиля.

Напомним, украинский маркетплейс AUTO.RIA первым на автомобильном рынке интегрировал услугу "Дія" с перерегистрация авто. Теперь переоформить автомобиль, выбранный на маркетплейсе, возможно в несколько кликов.

Автор:
Татьяна Гойденко