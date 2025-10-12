Запланована подія 2

"Дія" тимчасово призупиняє деякі автопослуги через нові тарифи на бланки

дія
Це пов’язано з новим тарифом на бланки / Дія

З 13 жовтня тимчасово не будуть доступні послуги у застосунку “Дія”, пов’язані із заміною техпаспорта та перереєстрацією авто. Це пов’язано з новим тарифом на бланки, через який зміниться вартість деяких водійських послуг.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Дію".

Сервісному центру МВС потрібен час, щоб підготувати систему до нових умов, тому користувачі тимчасово не зможуть замовляти ці послуги онлайн.

Послуги знову запрацюють за кілька днів, і водії зможуть замінювати техпаспорти, купувати чи продавати авто у кілька кліків.

"Щойно буде "зелене світло", ми обов’язково повідомимо користувачів", — зазначають у "Дії".

Додамо, цифрові послуги для водіїв у “Дії” щороку заощаджують державі та українцям понад 4,5 млрд грн. Перехід усіх водіїв на онлайн-сервіси може принести економію понад 10 млрд грн.

Послуги для водіїв у застосунку "Дія" залишаються одними з найпопулярніших серед українців. Щороку користувачі здійснюють понад 13,3 мільйона онлайн-операцій — від заміни посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію до перереєстрації автомобіля.

Нагадаємо, український маркетплейс AUTO.RIA першим на автомобільному ринку інтегрував послугу “Дії” з перереєстрації авто. Тепер переоформити авто, обране на маркетплейсі, можливо у декілька кліків. 

Автор:
Тетяна Гойденко