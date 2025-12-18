После плена – 90 дней отпуска: Верховная Рада приняла закон

Верховная Рада приняла закон, гарантирующий военнослужащим, освобожденным из плена, право на дополнительный отпуск продолжительностью 90 календарных дней с сохранением денежного довольствия без каких-либо дополнительных условий.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение пресс-службы Верховной Рады.

90 дней оплачиваемого отпуска после плена

18 декабря 2025 года Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом законопроект №14092, которым внесены изменения в закон "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей". Документ касается реализации права на отпуск для военнослужащих, освобожденных из плена.

Законом предусмотрено предоставление таким военным дополнительного оплачиваемого отпуска продолжительностью 90 календарных дней. Отпуск предоставляется полностью, без разделения на части, и независимо от решения о дальнейшем прохождении службы или освобождении от нее на момент ее предоставления.

Кроме того, закон гарантирует освобожденным из плена военнослужащим право на увольнение с военной службы по основаниям, определенным законодательством, в частности в соответствии с подпунктом "д" пункта 2 части четвертой статьи 26 Закона "О воинской обязанности и военной службе".

