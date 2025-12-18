Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,34

+0,15

EUR

49,63

--0,04

Наличный курс:

USD

42,37

42,28

EUR

49,90

49,70

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

После плена – 90 дней отпуска: Верховная Рада приняла закон

война, ВСУ, военные
90 дней оплачиваемого отпуска для военных после плена / Генеральный штаб ВСУ

Верховная Рада приняла закон, гарантирующий военнослужащим, освобожденным из плена, право на дополнительный отпуск продолжительностью 90 календарных дней с сохранением денежного довольствия без каких-либо дополнительных условий.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение пресс-службы Верховной Рады.

90 дней оплачиваемого отпуска после плена

18 декабря 2025 года Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом законопроект №14092, которым внесены изменения в закон "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей". Документ касается реализации права на отпуск для военнослужащих, освобожденных из плена.

Законом предусмотрено предоставление таким военным дополнительного оплачиваемого отпуска продолжительностью 90 календарных дней. Отпуск предоставляется полностью, без разделения на части, и независимо от решения о дальнейшем прохождении службы или освобождении от нее на момент ее предоставления.

Кроме того, закон гарантирует освобожденным из плена военнослужащим право на увольнение с военной службы по основаниям, определенным законодательством, в частности в соответствии с подпунктом "д" пункта 2 части четвертой статьи 26 Закона "О воинской обязанности и военной службе".

Ранее Delo.ua писало о том, какую помощь защитникам и ветеранам предлагает Киев.

Автор:
Ольга Опенько