Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,34

+0,15

EUR

49,63

--0,04

Готівковий курс:

USD

42,37

42,28

EUR

49,90

49,70

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Після полону - 90 днів відпустки: Верховна Рада ухвалила закон

війна, ЗСУ, військові
90 днів оплачуваної відпустки для військових після полону / Генеральний штаб ЗСУ

Верховна Рада ухвалила закон, який гарантує військовослужбовцям, звільненим із полону, право на додаткову відпустку тривалістю 90 календарних днів зі збереженням грошового забезпечення без будь-яких додаткових умов.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на повідомлення пресслужби Верховної Ради.

90 днів оплачуваної відпустки після полону

18 грудня 2025 року Верховна Рада України ухвалила за основу та в цілому законопроєкт №14092, яким внесено зміни до закону "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей". Документ стосується реалізації права на відпустку для військовослужбовців, звільнених із полону.

Законом передбачено надання таким військовим додаткової оплачуваної відпустки тривалістю 90 календарних днів. Відпустка надається повністю, без поділу на частини, та незалежно від рішення щодо подальшого проходження служби або звільнення з неї на момент її надання.

Крім того, закон гарантує звільненим із полону військовослужбовцям право на звільнення з військової служби на підставах, визначених законодавством, зокрема відповідно до підпункту "д" пункту 2 частини четвертої статті 26 Закону "Про військовий обов’язок і військову службу".

Раніше Delo.ua писало про те, яку підтримку захисникам та ветеранам пропонує Київ.

Автор:
Ольга Опенько