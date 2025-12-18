Після полону - 90 днів відпустки: Верховна Рада ухвалила закон

Верховна Рада ухвалила закон, який гарантує військовослужбовцям, звільненим із полону, право на додаткову відпустку тривалістю 90 календарних днів зі збереженням грошового забезпечення без будь-яких додаткових умов.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на повідомлення пресслужби Верховної Ради.

90 днів оплачуваної відпустки після полону

18 грудня 2025 року Верховна Рада України ухвалила за основу та в цілому законопроєкт №14092, яким внесено зміни до закону "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей". Документ стосується реалізації права на відпустку для військовослужбовців, звільнених із полону.

Законом передбачено надання таким військовим додаткової оплачуваної відпустки тривалістю 90 календарних днів. Відпустка надається повністю, без поділу на частини, та незалежно від рішення щодо подальшого проходження служби або звільнення з неї на момент її надання.

Крім того, закон гарантує звільненим із полону військовослужбовцям право на звільнення з військової служби на підставах, визначених законодавством, зокрема відповідно до підпункту "д" пункту 2 частини четвертої статті 26 Закону "Про військовий обов’язок і військову службу".

