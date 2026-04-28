Последствия войны на Ближнем Востоке: Украина будет вынуждена повысить тарифы на газ для населения

После войны на Ближнем Востоке газ в Европе резко подорожал. В случае сохранения цен на текущем уровне Украина будет вынуждена повысить тарифы на газ для населения, чтобы компенсировать расходы бюджета.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил финансовый аналитик Андрей Шевчишин, передает УНИАН.

Как война в Иране ударит по Украине

По оценкам эксперта, цена на нефть составляет около 90 дол. за баррель означает дополнительные потери для отечественной экономики в 2,7 млрд долл. или 1-1,5% ВВП. Инфляция при этом вырастет на дополнительных 2,2%.

"Где-то еще 2,5% – это косвенное влияние из-за роста стоимости поставок товара, роста стоимости урожая из-за роста себестоимости, который будет закладываться в цену продукции", – подчеркнул Шевчишин.

Он отметил, что в то же время наибольшее подорожание коснется аграрной продукции. Все из-за роста цен на удобрения и дизельное топливо, формирующих до 35-40% себестоимости.

Кроме того, иным отрицательным последствием войны на Ближнем Востоке стали резкие валютные колебания. Доллар и евро неоднократно устанавливали рекорды по гривне. Впрочем, по словам аналитика, самый плохой период для гривны на валютном рынке уже позади.

При этом Шевчишин обращает внимание, что даже в случае восстановления полноценного судоходства по Ормузскому проливу не стоит надеяться на возврат старых цен на все, что успело подорожать.

"Импульс был задан. Проблематика зашедших с высокими ценами аграриев уже будет переноситься. Цены перевозчиков уже в кассе. Никто не будет снижать стоимость проезда. Пусть это не будет 2,2%, но условные 1,5% это прибавит к годовой инфляции", – пояснил эксперт.

Несмотря на это, даже при пессимистичном сценарии длительного конфликта аналитик не верит, что цена на нефть надолго задержится на отметке в 200 долларов за баррель, ведь это будет означать глобальный экономический кризис.

"Даже при цене 100-110 долларов мы видим шок в странах Азии. Если мы поднимаем планку до 200 долларов, то это означает, что мировая экономика переходит в глобальный долгосрочный кризис. И в этом кризисе страдают все: и США, и Европа, и Китай. Конечно, это коснется и Украины", – добавил эксперт.

Прогнозы тарифов

Ранее директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко замечал, что в Украине увеличатся тарифы на электроэнергию и газ для населения уже в этом году. Одной из причин он называл принятие закона об интеграции энергетических рынков Украины и Европейского союза.

Эксперт пояснил, что соответствующий закон предусматривает постепенный переход к рыночным ценам.

"В этом году цены на газ и электрическую энергию для населения могут повыситься примерно на 25%. Вряд ли больше из-за политических вопросов", – заявлял Омельченко, подчеркивая, что повышение тарифов в Украине фактически неизбежно, хотя и будет происходить постепенно.