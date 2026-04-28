Наслідки війни на Близькому Сході: Україна буде вимушена підвищити тарифи на газ для населення

Після початку війни на Близькому Сході газ у Європі різко подорожчав. У разі збереження цін на поточному рівні, Україна буде вимушена підвищити тарифи на газ для населення, аби компенсувати витрати бюджету.

Як пише Delo.ua, про це повідомив фінансовий аналітик Андрій Шевчишин, передає УНІАН.

Він не виключає, що в разі збереження цін на поточному рівні, Україна буде вимушена підвищити тарифи на газ для населення, аби компенсувати витрати бюджету. А це, у свою чергу, призведе до додаткового зростання інфляції.

Як війна в Ірані вдарить по Україні

За оцінками експерта, ціна на нафту на рівні близько 90 дол. за барель означає додаткові втрати для вітчизняної економіки в 2,7 млрд дол., або 1-1,5% ВВП. Інфляція при цьому зросте на додаткові 2,2%.

"Десь ще 2,5% – це непрямий вплив через зростання вартості постачання товару, зростання вартості врожаю через зростання собівартості, що буде закладатися у ціну продукції", – наголосив Шевчишин.

Він зауважив, що водночас найбільше подорожчання торкнеться аграрної продукції. Усе через зростання цін на добрива та дизельне пальне, які формують до 35-40% собівартості.

Крім того, іншим негативним наслідком війни на Близькому Сході стали різкі валютні коливання. Долар і євро неодноразово встановлювали рекорди щодо гривні. Втім, за словами аналітика, найгірший період для гривні на валютному ринку вже позаду.

При цьому Шевчишин звертає увагу, що навіть в разі відновлення повноцінного судноплавства Ормузькою протокою, не варто сподіватися на повернення старих цін на усе, що встигло подорожчати.

"Імпульс був заданий. Проблематика аграріїв, які зайшли з високими цінами, вже буде переноситися. Ціни перевізників вже в касі. Ніхто не буде знижувати вартість проїзду. Нехай це не буде 2,2%, але умовні 1,5% це додасть до річної інфляції", – пояснив експерт.

Попри це, навіть за найпесимістичнішого сценарію тривалого конфлікту аналітик не вірить, що ціна на нафту надовго затримається на позначці у 200 доларів за барель, адже це означатиме глобальну економічну кризу.

"Навіть при ціні 100-110 доларів ми бачимо шок в країнах Азії. Якщо ми піднімаємо планку до 200 доларів, то це означає, що світова економіка переходить в глобальну довгострокову кризу. І в цій кризі страждають всі: і США, і Європа, і Китай. Звичайно, це зачепить і Україну", – додав експерт.

Прогнози тарифів

Раніше директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко зауважував, що в Україні зростуть тарифи на електроенергію та газ для населення вже цього року. Однією з причин він називав ухвалення закону про інтеграцію енергетичних ринків України та Європейського Союзу.

Експерт пояснив, що відповідний закон передбачає поступовий перехід до ринкових цін.

"В цьому році ціни на газ та електричну енергію для населення можуть підвищитися приблизно на 25%. Навряд чи більше через політичні питання", – заявляв Омельченко, підкреслюючи, що підвищення тарифів в Україні є фактично неминучим, хоча й відбуватиметься поступово.